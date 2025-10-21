Melissa Barrera i John Travolta powalczą na morzu z orkami

Melissa Barrera, znana m.in. z serii "Krzyk" i serialu "Oddychaj", dołączyła do obsady survivalowego thrillera "Black Tides", w którym zagra u boku Johna Travolty. Reżyserem produkcji jest Renny Harlin, twórca takich filmów, jak "Na krawędzi" czy "Szklana pułapka 2". Zdjęcia do filmu właśnie ruszyły na wyspie Gran Canaria w Hiszpanii.
O czym opowie "Black Tides"?
Getty Images © Mat Hayward
Fabuła opowie historię Billa Pierce’a (Travolta
) – ojca, który po latach stara się odbudować relację z córką Rebeccą (Barrera
) i wnukiem Sebastianem (Torrell
). Ich wspólny rejs żaglówką zmienia się w dramatyczną walkę o przetrwanie, gdy łódź zostaje zaatakowana przez stado orek u południowych wybrzeży Hiszpanii. W obsadzie znaleźli się także Ella Bleu Travolta
, Álvaro Mel
oraz Dylan Torrell
. Harlin
w oświadczeniu przekazał: Melissa wnosi do tej wymagającej pod każdym względem roli zarówno ogień, jak i wrażliwość. W duecie z Johnem tworzą prawdziwą filmową magię.
Producent Adrián Guerra
dodał: Zdjęcia na morzu to ogromne wyzwanie, ale efekty są zachwycające. Obsada zżyła się w wyjątkowy sposób, a Renny pokazuje pełnię swoich reżyserskich umiejętności – łącząc spektakularną akcję z prawdziwymi emocjami.
Scenariusz napisali Chris Sparling
("Greenland
") oraz Ángel Agudo
("Apokalipsa Z: Początek końca
"). Producentami filmu są Adrián Guerra
i Nuria Valls
z wytwórni Nostromo Pictures. Międzynarodową sprzedażą (z wyłączeniem Hiszpanii) zajmuje się The Solution Entertainment Group. "Black Tides"
nie ma jeszcze ustalonej daty premiery.
"Krzyk VI" - zwiastun filmu z Melissą Barrerą