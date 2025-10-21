Newsy Filmy Melissa Barrera i John Travolta powalczą na morzu z orkami
Melissa Barrera, znana m.in. z serii "Krzyk" i serialu "Oddychaj", dołączyła do obsady survivalowego thrillera "Black Tides", w którym zagra u boku Johna Travolty. Reżyserem produkcji jest Renny Harlin, twórca takich filmów, jak "Na krawędzi" czy "Szklana pułapka 2". Zdjęcia do filmu właśnie ruszyły na wyspie Gran Canaria w Hiszpanii. 

O czym opowie "Black Tides"?



GettyImages-2179710024.jpg Getty Images © Mat Hayward


Fabuła opowie historię Billa Pierce’a (Travolta) – ojca, który po latach stara się odbudować relację z córką Rebeccą (Barrera) i wnukiem Sebastianem (Torrell). Ich wspólny rejs żaglówką zmienia się w dramatyczną walkę o przetrwanie, gdy łódź zostaje zaatakowana przez stado orek u południowych wybrzeży Hiszpanii. W obsadzie znaleźli się także Ella Bleu TravoltaÁlvaro Mel oraz Dylan Torrell

Harlin w oświadczeniu przekazał: Melissa wnosi do tej wymagającej pod każdym względem roli zarówno ogień, jak i wrażliwość. W duecie z Johnem tworzą prawdziwą filmową magię.

Producent Adrián Guerra dodał: Zdjęcia na morzu to ogromne wyzwanie, ale efekty są zachwycające. Obsada zżyła się w wyjątkowy sposób, a Renny pokazuje pełnię swoich reżyserskich umiejętności – łącząc spektakularną akcję z prawdziwymi emocjami.

Scenariusz napisali Chris Sparling ("Greenland") oraz Ángel Agudo ("Apokalipsa Z: Początek końca"). Producentami filmu są Adrián Guerra i Nuria Valls z wytwórni Nostromo Pictures. Międzynarodową sprzedażą (z wyłączeniem Hiszpanii) zajmuje się The Solution Entertainment Group.

"Black Tides" nie ma jeszcze ustalonej daty premiery.

"Krzyk VI" - zwiastun filmu z Melissą Barrerą



