Brad Pitt ściga Toma Cruise'a? Zamiast odrzutowca - Formuła 1

Odnieś sukces, a zaraz wszyscy zechcą go powtórzyć - łącznie z samym zainteresowanym. Wygląda na to, żeWłaśnie poznaliśmy nowe szczegóły na razie niezatytułowanego filmu o wyścigach samochodowych, nad jakim pracuje twórca. Ma być bardzo... realistycznie. Kosinski zapowiadał już wcześniej, że zależy mu na realizmie i chce, żeby film był dla filmów o Formule 1 tym, czym stał się " Top Gun: Maverick " dla widowisk o pilotach myśliwców.To tam odbywa się Grand Prix Wielkiej Brytanii. W tym roku zawody zaplanowano na 9 lipca.Wszystko po to, żeby zmieściła się w kokpicie i dała widzom doznania możliwie najbliższe jazdy samochodem wyścigowym.Aktor nie będzie jednak ścigał się z innymi kierowcami i będzie jeździł zmodyfikowaną wersją pojazdu F2 bądź F3, a nie prawdziwą Formułą 1. Samochód, który zagra w filmie, został zaprojektowany przez firmę Mercedes.Zobaczcie nasz wywiad z twórcami " Top Gun: Maverick ", reżyserem Josephem Kosinskim i operatorem Claudio Mirandą Pitt wcieli się w postać emerytowanego kierowcy wyścigowego. Bohater powraca na tor, aby stać się mentorem dla młodszego kolegi po fachu i ostatni raz zawalczyć o sławę i chwałę. Scenariusz napisał Ehren Kruger Oprócz Pitta w obsadzie jest również Damson Idris . Projekt powstaje dla platformy Apple.