Już niedługo ruszają zdjęcia do kolejnego "Jaya i Cichego Boba"

Wygląda na to, że nowy film o Jayu i Cichym Bobie wreszcie powstanie. Zdjęcia domają ruszyć 18 lutego w Nowym Orleanie. Koniec prac na planie przewidziano na 22 marca.opowie o tym, jak dwaj tytułowi bohaterowie wracają do Hollywood, by powstrzymać realizację rebootu znienawidzonego przez nich filmu "Bluntman & Chronic Movie". Ma to być satyra na przemysł filmowy i jego ostatnią obsesję remake'ów i rebootów.Projekt był w przygotowaniu od dawna - w 2017 roku informowaliśmy, że Smith planuje wejść na plan jesienią, do czego jednak nie doszło.W rolach głównych zobaczymy oczywiście Kevina Smitha Jasona Mewesa . W obsadzie są również Harley Quinn Smith Ralph Garman i Brian OHalloran. Scenarzystą i reżyserem jest Kevin Smith