Julianne Moore zwolniona przez twórców "Can You Ever Forgive Me?"

Nominowany do Oscara za role Melissy McCarthy ma o wiele ciekawszą historię powstania niż mogliśmy przypuszczać. Historię swojego odejścia z projektu zdradziła w telewizyjnym show Julianne Moore Niektórzy pewnie wiedzą, że rolę, która przyniosła McCarthy nominację, miała pierwotnie zagrać właśnie Moore . Niewielu jednak wiedziało, że aktorka została wyrzucona z filmu, a nie - jak przypuszczano - odeszła na skutek problemów z synchronizacją służbowego grafiku. Moore powiedziała, że została zwolniona przez Nicole Holofcener , scenarzystkę obrazu."Nicole po prostu mnie wyrzuciła. Nie odeszłam sama. Taka jest prawda" - mówiła. Powodem była różnica w interpretacji postaci fałszerki literackiej Lee Israel; kobiety miały na tyle sprzeczne wizje tej postaci, że nie były w stanie dojść do porozumienia. Moore przyznała, że było to dla niej bolesne doświadczenie - "ostatni raz kiedy zwolniono mnie z pracy, miałam 15 lat i sprzedawałam jogurt".Aktorka powiedziała również, że choć z powodu tych doświadczeń nie obejrzała filmu, to uwielbia pracę oraz filmy Melissy McCarthy i wierzy, że ciężko zapracowała na oscarową nominację.