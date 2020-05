5 aktorskich pojedynków, które trzeba zobaczyć

Kino Małgorzaty Szumowskiej może polaryzować, ale jedna rzecz nie ulega wątpliwości: mało kto wyciska z aktorów tyle emocjonalnego autentyzmu. I nic dziwnego, że jej najlepszy film jest tego najlepszym przykładem. Na powierzchni starcie Janusza Gajosa Mają Ostaszewską to klasyczny dualizm szkiełka i oka oraz romantycznego "czucia". Jednak pod spodem pulsuje tu mnóstwo skrajnych emocji, lęków i obsesji. Przy okazji - " Body/Ciało " jest świetne. Zarówno jako tragikomedia biorąca się za bary z tradycją kina moralnego niepokoju, jak i poważny traktat o poszukiwaniu duchowości.

Jeden z przebłysków geniuszu reżysera Rona Howarda i zarazem kronika słynnego wywiadu australijskiego prezentera Davida Frosta z niesławnym amerykańskim prezydentem Richardem Nixonem. Stawka jest wysoka, walka bezpardonowa, a obaj panowie grają o rząd amerykańskich dusz. Z kolei aktorskie rozdanie nieźle odzwierciedla dynamikę tej batalii - Michael Sheen to świetny aktor, który wciąż, po dziesiątkach wspaniałych ról, zasługuje na więcej. Frank Langella to teatralny i hollywoodzki weteran, który - mimo niewątpliwych sukcesów - wciąż ma coś do udowodnienia Akademii. Kawał solidnego kina.