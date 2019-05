Marlowe z animowanego "Jądra ciemności" obsadzony

Getty Images © Jason LaVeris



) dołączył do obsady filmu animowanego. Jest to ekranizacja noweli Josepha Conrada "Jądro ciemności". Głosem Nortona przemówi Marlowe.Pierwotnie wydawało się, że głosu temu bohaterowi użyczy Andrew Scott , ale został on obsadzony w innej roli. Wcześniej angaż otrzymali też Matthew Rhys Michael Sheen . Całość wyreżyseruje Gerald Conn Nowela inspirowana doświadczeniami samego Conrada z jego podróży do Afryki, jest historią kapitana parowca Charlesa Marlowa, który ma za zadanie dotrzeć do placówki handlowej położonej w głębi Konga prowadzonej przez Kurtza. Kiedy dociera na miejsce, jest przerażony tym, co zobaczył. Handlarz jest chory, w stanie bliskim śmierci, ale nie to najbardziej przeraża Marlowe'a. Szczególną uwagę zwraca on na zmiany, które zaszły w psychice i charakterze Kurtza. Dał on się uwieść otaczającej go przyrodzie, obudziła w nim najgorsze instynkty i stał się kimś w rodzaju lokalnego kacyka.Film realizowany jest techniką wykorzystującą piasek.