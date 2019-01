James Norton będzie udawał agenta MI5

Getty Images © Jason LaVeris



Znany z serialu James Norton zagra główną rolę oraz będzie jednym z producentów filmu. Jest to jeden z trzech projektów realizowanych wspólnie przez Great Point Media i The Development Partnership.Obraz oparty będzie na prawdziwej historii Roberta Hendy'ego-Freegarda. Był on oszustem, który podszywał się pod agenta MI5. W tej roli przekonał kilka osób, by się ukrywały, ponieważ rzekomo stały się celami ataków terrorystycznej organizacji IRA.Pozostałe dwa filmy to:(biografia Stephanie Shirley, założycielka firmy technologicznej w 1962 roku, która później warta była 3,3 mld dolarów; walczyła o to, by jej pracownicy mieli udziały w firmie i kiedy ją w 1993 roku zamknęła, 70 pracowników zostało milionerami) oraz "(mroczna, gotycka opowieść o związku pełnym poczucia winy, zależności, choroby, samotności i miłości).