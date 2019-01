Keegan-Michael Key, John Leguizamo strażakami w komedii

Getty Images © Ethan Miller



) i John Leguizamo ) dołączyli do obsady komedii. Gwiazdą obrazu jest John Cena.Film opowie o dzielnych strażakach, którym nie straszne są pożary lasów, ale którzy z trudem radzą sobie z trójką rezolutnych sierot uratowanych przez nich i spędzających w ich remizie święta. Opieka społeczna chce rozdzielić rodzeństwo, by łatwiej znaleźć dla nich nowe rodziny. Ci jednak postanowią zrobić wszystko, co w ich mocy, by pozostać razem. Nawet manipulować dzielnymi, ale mało odpornymi na dziecięcy spryt, strażakami.Film wyreżyseruje Andy Fickman . Paramount Pictures zapowiedziało, że do amerykańskich kintrafi 20 marca 2020 roku.