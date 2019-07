Kevin James oczywiście zagra w nowym filmie Adama Sandlera

Getty Images © Carlos Alvarez

Znamy już obsadę nowego filmu Adama Sandlera . W niezatytułowanej halloweenowej komedii (roboczy tytuł to) zagrają Kevin James Bohaterem filmu będzie niejaki Hubie Dubois, który jest wierny swojemu rodzinnemu miastu Salem oraz obchodom Halloween, ale stanowi lokalne pośmiewisko, zarówno dla dzieci jak i dorosłych. W tym roku Hubie dostanie jednak szansę, by odwrócić swój los i ocalić Halloween. Sandler napisał scenariusz filmu do spółki z Timem Herlihym ). Za kamerą stanie Steve Brill , który współpracował z gwiazdorem m.in. przyi "Komedia powstaje dla platformy Netflix.