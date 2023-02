Kiefer Sutherland na tropie seryjnego zabójcy

Zhańbiony policjant kontra seryjny zabójca

Autorem scenariusz jest Ben Floro Carney. Swego czasu tekst był na Czarnej Liście, czyli zestawieniu najlepszych niezrealizowanych scenariuszy krążących po Hollywood. Sutherland wcieli się w filmie w zhańbionego policjanta, który ściga seryjnego mordercę. Ten 10 lat wcześniej zabił partnera bohatera, a teraz powrócił i znów morduje.Zdjęcia doplanowane są na wiosnę. Kręcone będą w New Jersey.W ostatnich czasach Sutherland pojawiał się głównie w serialach. Mogliśmy go zobaczyć w " Pierwszej damie ", " The Fugitive " i " Designated Survivor ". Ostatnią rolą filmową był Rusty Jennings w " Najemniku ".