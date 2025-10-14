Ksiądz Sutherland kontra mafioso Pacino w akcyjniaku od Bessona

Do sieci trafiła informacja, że Luc Besson napisze i wyprodukuje nowy thriller akcji "Father Joe", którego akcja będzie rozgrywać się w latach 90. na Manhattanie. Główne role zagrają w nim Kiefer Sutherland, Al Pacino oraz Ever Anderson.
"Father Joe" - co wiemy o filmie?
Sutherland Getty Images © Jeff Kravitz
, który pełni również funkcję producenta filmu, wcieli się w tytułowego bohatera — księdza, który wypowiada wojnę przestępczemu półświatkowi Nowego Jorku. Pacino
zagra potężnego bossa mafijnego, a Ever Anderson
, znana m.in. z "Czarnej Wdowy
", wcieli się w młodą kobietę, która stanie między niebezpieczeństwem, a szansą na odkupienie. Film wyreżyseruje Barthélémy Grossmann
("Koszmar tamtych lat
"), a zdjęcia mają ruszyć już w połowie października. Produkcją zajmują się LB Production oraz EuropaCorp – wytwórnia stojąca m.in. za "Transporterem
" Sutherland
w oświadczeniu stwierdził, że już od czasów "Metra
" z 1985 roku jest fanem Bessona
i podziwia jego talent do łączenia dramatu i kina akcji. Aktor nie może się doczekać, aż wejdzie na plan.
Filmografię Bessona
zamyka na ten moment tegoroczny film "Drakula. Historia wiecznej miłości
", który okazał się sukcesem w Ameryce Łacińskiej i Rosji. W filmie zagrali Caleb Landry Jones
i Christoph Waltz
.
"Drakula. Historia wiecznej miłości" - zwiastun