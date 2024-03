Kirsten Dunst wspomina pocałunek z filmu "Spider-Man". "To było przygnębiające"

Kirsten Dunst: to wyglądało, jakbym go resuscytowała

Goszcząc w programie Jonathana Rossa,czyli odtwórczyni roli Mary Jane , przyznała:(reżyser " Spider-Mana " - przyp. red.) Tobey (Maguire - odtwórca roli Spider-Mana - przyp. red.)Nie ma jednak tego złego, co by na dobre wyszło: Dunst Maguire za swój pocałunek otrzymali Złoty Popcorn oraz statuetkę Teen Choice Award. Z kolei sam " Spider-Man " zarobił na całym świecie 825 milionów dolarów, stając się najbardziej kasową wówczas adaptacją komiksu w dziejach. Dunst spotyka się aktualnie z mediami w ramach promocji widowiska " Civil War ", które trafi do polskich kin 12 kwietnia. Akcja filmu rozgrywa się w Stanach Zjednoczonych balansujących na krawędzi upadku. Skorumpowany prezydent wzywa obywateli do walki przeciwko „sojuszowi z Florydy i zachodnim siłom Teksasu i Kalifornii”. Fotografka wojenna Lee (Dunst) wraz z grupą dziennikarzy próbuje dostać się do Waszyngtonu, będącego epicentrum dramatycznych wydarzeń, by przeprowadzić ostatni wywiad z prezydentem. W tej misji towarzyszy im ambitna, lecz niedoświadczona dziennikarka Jessie ( Cailee Spaeny ). Lee, mimo początkowej niechęci, zostaje jej mentorką.