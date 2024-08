Kit Harington szczerze o roli uniwersum Marvela: "Kiedy dzwonią, musisz wziąć tę robotę"

Kit Harrington o powrotach do uniwersów Marvela i "Gry o Tron"

Zwiastun film "Eternals"

Film " Eternals " w reżyserii Chloé Zhao miał zagospodarować kolejny kawałek filmowego uniwersum Marvela. Wyniki finansowe nie zadowoliły studia, więc nie doczekaliśmy się sequela produkcji. Jednak scena po napisach sugerowała, że Kit Harington , wcielający się w drugoplanowego bohatera Dane’a Whitmana, ma do odegrania większą rolę w przyszłych produkcjach. Mógłby pojawić się jako złoczyńca w nadchodzącym filmie " Blade ", ale przez opóźnienia w produkcji widowisko nadal nie zostało ukończone. Przyszłość aktora w uniwersum wciąż stoi pod znakiem zapytania.W wywiadzie dla magazynu GQ. Opowiedział jednak o pierwszej reakcji, która zdecydowała o dołączeniu do MCU. Zbierając się na szczere wyznanie, stwierdził:Aktor miał powrócić też do drugiego uniwersum, w którym spędził wiele lat.. Zrezygnował, gdy uznał, że przygotowywana historia nie jest wystarczająco dobra. W wywiadzie wrócił do korzeni swojej decyzji. –– przyznał. –Rola Jona Snowa dała aktorowi rozpoznawalność, a na planie serialu poznał swoją żonę. Jednak wyjawił, że powrót na ekrany jako bohater z " Gry o tron " to wielkie wyzwanie. –