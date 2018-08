Kolejne osoby w obsadzie kontynuacji "Lśnienia"

Trwa proces kompletowania obsady filmu. Obraz jest jest ekranizacją powieści Stephena Kinga wydanej w Polsce pod tytułembędącej kontynuacjąAngaż otrzymali: Zahn McClarnon ), Carl Lumbly ) i Alex Essoe ). Gwiazdami obraz są Ewan McGregor Fabuła książki opowiada o losach dorosłego Danny'ego Torrance'a, syna szalonego Jacka Torrance'a. 40-letni Dan nie radzi sobie z traumą, jaką wywołały w nim wydarzenia w hotelu Overlook. Błąka się więc po Ameryce i nadużywa alkoholu, aż w końcu trafia do małego miasteczka w New Hampshire. Tam przy wsparciu grupy Anonimowych Alkoholików odkrywa, że swoje paranormalne zdolności może wykorzystać do niesienia pomocy umierającym pacjentom hospicjum. Tymczasem po kraju krąży grupa osób nazywają się Prawdziwym Węzłem. W rzeczywistości to nieśmiertelne istoty, które żywią się dziećmi posiadającymi podobne zdolności co Dan. Gdy bohater pozna rezolutną 12-latkę, na którą zapolują staruszkowie, zrobi wszystko, by ją obronić. McClarnon wcieli się w postać Crow Daddy'ego. Lumbly będzie Dickiem Halloranem, a Essoe Wendy Torrance.