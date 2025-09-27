Newsy Filmy Festiwale i nagrody Gdynia 2025: Pierwsze nagrody przyznane
Znamy już werdykt Jury Konkursu Filmów Krótkometrażowych 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Podczas Młodej Gali w piątek, 26 września 2025 roku ogłoszono także zdobywców tegorocznych nagród pozaregulaminowych.

Jury Konkursu Filmów Krótkometrażowych w składzie:

Kasia Adamik – Przewodnicząca Jury
Mirosław Baka
Monika Majorek

po obejrzeniu 32 filmów zakwalifikowanych do udziału w Konkursie Filmów Krótkometrażowych przyznało nagrodę:

Nagroda im. Lucjana Bokińca za Najlepszy Film Krótkometrażowy
Nagroda finansowa w wysokości 15 000 PLN. Fundatorem nagrody jest Mecenas Festiwalu Energa z Grupy Orlen
"SLAP!!", reż. Mikołaj Piszczan

Nagroda Specjalna
Nagroda finansowa w wysokości 10 000 PLN
"SZMONCES O DYBUKU", reż. Maciej Tyburski

Wyróżnienie
Nagroda finansowa w wysokości 2 500 PLN
"LUDZIE I RZECZY", reż. Damian Kosowski

Wyróżnienie
Nagroda finansowa w wysokości 2 500 PLN
"TATY NIE MA", reż. Jan Saczek

Nagroda dla Najlepszego autora zdjęć
Wsparcie produkcyjne o wartości 10 000 zł w postaci wypożyczenia sprzętu – finansowana przez Heliograf
Szczepan Lewandowski za zdjęcia w filmie "ZZA SZYBY PODGLĄDAM JAK UMIERA SARNA, MŁODA", reż. Angelika Cygal


NAGRODY POZAREGULAMINOWE

NAGRODA STOWARZYSZENIA KINA POLSKIE "BURSZTYNOWE LWY"
za film "Listy do M. Pożegnania i powroty" dla Producenta i Dystrybutora Filmu za najlepszy wynik frekwencyjny w polskich kinach w sezonie 2024-2025

NAGRODA FESTIWALI I PRZEGLĄDÓW FILMU POLSKIEGO ZA GRANICĄ
"Ministranci", reż. Piotr Domalewski

NAGRODA ZŁOTY KANGUR
"Ministranci", reż. Piotr Domalewski

NAGRODA POLSKIEJ FEDERACJI DYSKUSYJNYCH KLUBÓW FILMOWYCH "DON KICHOT"
"Dom dobry", reż. Wojciech Smarzowski

NAGRODA ZŁOTE LWIĄTKA im. JANUSZA KORCZAKA
Partner Sekcji KGHM Polska Miedź, Fundator Nagrody Telewizja Polska
"Oskar, Patka i złoto Bałtyku", reż. Magdalena Nieć, Mariusz Palej

NAGRODA JURY MŁODYCH
Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny
"Larp. Miłość, trolle i inne questy", reż. Kordian Kądziela

NAGRODA STOWARZYSZENIA KIN STUDYJNYCH
"Ministranci", reż. Piotr Domalewski

NAGRODA JURY CICAE ZA DEBIUT REŻYSERSKI BĄDŹ DRUGI FILM
"Capo", reż. Robert Kwilman

NAGRODA DZIENNIKARZY I DZIENNIKAREK
"Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej", reż. Emi Buchwald 

NAGRODA "KRYSZTAŁOWA GWIAZDA ELLE"
Eryk Kulm za rolę w filmie "Chopin, Chopin!", reż. Michał Kwieciński

NAGRODA ZA NAJLEPSZE EFEKTY WIZUALNE
przyznawana przez Polskie Stowarzyszenie Postprodukcji oraz Pomorską Fundację Filmową
Zuzanna Hencz i Marcin Drabiński za film "Chopin, Chopin!", reż. Michał Kwieciński

NAGRODA ZA NAJLEPSZĄ REŻYSERIĘ OBSADY
Gildia Polskich Reżyserek i Reżyserów Obsady
Katarzyna Gryciuk-Krzywda za film "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej", reż. Emi Buchwald

NAGRODA RADIA GDAŃSK "ZŁOTY KLAKIER"
"Ministranci", reż. Piotr Domalewski

Nagroda ONETU "W PUNKT"
Dla Emi Buchwald za film "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"

NAGRODA MARKI DR IRENA ERIS "NAJODWAŻNIEJSZE SPOJRZENIE"
Weronika Humaj za film "Klarnet", reż. Tola Jasionowska

NAGRODA "FILM DLA KLIMATU" DLA NAJBARDZIEJ EKOLOGICZNEJ PRODUKCJI
w kategorii Film pełnometrażowy – cross-section: Konkurs Główny i Konkurs Perspektywy. Fundatorem nagrody jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, partnerem merytorycznym – Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych, a jej organizatorem honorowym – inicjatywa Film dla klimatu.
"Trzy miłości", reż. Łukasz Grzegorzek

NAGRODA "FILM DLA KLIMATU" DLA NAJBARDZIEJ EKOLOGICZNEJ PRODUKCJI
w kategorii Film krótkometrażowy (spośród filmów z Konkursu Filmów Krótkometrażowych). Fundatorem nagrody jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, partnerem merytorycznym – Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych, a jej organizatorem honorowym – inicjatywa Film dla klimatu.
"Strach", reż. Robert Zawadzki

NAGRODA MIESIĘCZNIKA ZWIERCIADŁO "MOCNE WEJŚCIE"
Marcia Majcher, reżyserka filmu "Navidad de Marga" z Konkursu Filmów Krótkometrażowych

