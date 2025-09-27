Gdynia 2025: Pierwsze nagrody przyznane

Znamy już werdykt Jury Konkursu Filmów Krótkometrażowych 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Podczas Młodej Gali w piątek, 26 września 2025 roku ogłoszono także zdobywców tegorocznych nagród pozaregulaminowych.
Jury Konkursu Filmów Krótkometrażowych w składzie: Kasia Adamik
– Przewodnicząca Jury Mirosław Baka Monika Majorek
po obejrzeniu 32 filmów zakwalifikowanych do udziału w Konkursie Filmów Krótkometrażowych przyznało nagrodę: Nagroda im. Lucjana Bokińca za Najlepszy Film Krótkometrażowy
Nagroda finansowa w wysokości 15 000 PLN. Fundatorem nagrody jest Mecenas Festiwalu Energa z Grupy Orlen
"SLAP!!
", reż. Mikołaj Piszczan Nagroda Specjalna
Nagroda finansowa w wysokości 10 000 PLN
"SZMONCES O DYBUKU
", reż. Maciej Tyburski Wyróżnienie
Nagroda finansowa w wysokości 2 500 PLN
"LUDZIE I RZECZY
", reż. Damian Kosowski Wyróżnienie
Nagroda finansowa w wysokości 2 500 PLN
"TATY NIE MA
", reż. Jan Saczek Nagroda dla Najlepszego autora zdjęć
Wsparcie produkcyjne o wartości 10 000 zł w postaci wypożyczenia sprzętu – finansowana przez Heliograf Szczepan Lewandowski
za zdjęcia w filmie "ZZA SZYBY PODGLĄDAM JAK UMIERA SARNA, MŁODA
", reż. Angelika Cygal NAGRODY POZAREGULAMINOWE NAGRODA STOWARZYSZENIA KINA POLSKIE "BURSZTYNOWE LWY"
za film "Listy do M. Pożegnania i powroty
" dla Producenta i Dystrybutora Filmu za najlepszy wynik frekwencyjny w polskich kinach w sezonie 2024-2025 NAGRODA FESTIWALI I PRZEGLĄDÓW FILMU POLSKIEGO ZA GRANICĄ
"Ministranci
", reż. Piotr Domalewski NAGRODA ZŁOTY KANGUR
"Ministranci
", reż. Piotr Domalewski NAGRODA POLSKIEJ FEDERACJI DYSKUSYJNYCH KLUBÓW FILMOWYCH "DON KICHOT"
"Dom dobry
", reż. Wojciech Smarzowski NAGRODA ZŁOTE LWIĄTKA im. JANUSZA KORCZAKA
Partner Sekcji KGHM Polska Miedź, Fundator Nagrody Telewizja Polska
"Oskar, Patka i złoto Bałtyku
", reż. Magdalena Nieć
, Mariusz Palej NAGRODA JURY MŁODYCH
Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny
"Larp. Miłość, trolle i inne questy
", reż. Kordian Kądziela NAGRODA STOWARZYSZENIA KIN STUDYJNYCH
"Ministranci
", reż. Piotr Domalewski NAGRODA JURY CICAE ZA DEBIUT REŻYSERSKI BĄDŹ DRUGI FILM
"Capo
", reż. Robert Kwilman NAGRODA DZIENNIKARZY I DZIENNIKAREK
"Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej
", reż. Emi Buchwald NAGRODA "KRYSZTAŁOWA GWIAZDA ELLE" Eryk Kulm
za rolę w filmie "Chopin, Chopin!
", reż. Michał Kwieciński NAGRODA ZA NAJLEPSZE EFEKTY WIZUALNE
przyznawana przez Polskie Stowarzyszenie Postprodukcji oraz Pomorską Fundację Filmową
Zuzanna Hencz i Marcin Drabiński za film "Chopin, Chopin!
", reż. Michał Kwieciński NAGRODA ZA NAJLEPSZĄ REŻYSERIĘ OBSADY
Gildia Polskich Reżyserek i Reżyserów Obsady
Katarzyna Gryciuk-Krzywda za film "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej
", reż. Emi Buchwald NAGRODA RADIA GDAŃSK "ZŁOTY KLAKIER"
"Ministranci
", reż. Piotr Domalewski Nagroda ONETU "W PUNKT"
Dla Emi Buchwald
za film "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej
" NAGRODA MARKI DR IRENA ERIS "NAJODWAŻNIEJSZE SPOJRZENIE" Weronika Humaj
za film "Klarnet
", reż. Tola Jasionowska NAGRODA "FILM DLA KLIMATU" DLA NAJBARDZIEJ EKOLOGICZNEJ PRODUKCJI
w kategorii Film pełnometrażowy – cross-section: Konkurs Główny i Konkurs Perspektywy. Fundatorem nagrody jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, partnerem merytorycznym – Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych, a jej organizatorem honorowym – inicjatywa Film dla klimatu.
"Trzy miłości
", reż. Łukasz Grzegorzek NAGRODA "FILM DLA KLIMATU" DLA NAJBARDZIEJ EKOLOGICZNEJ PRODUKCJI
w kategorii Film krótkometrażowy (spośród filmów z Konkursu Filmów Krótkometrażowych). Fundatorem nagrody jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, partnerem merytorycznym – Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych, a jej organizatorem honorowym – inicjatywa Film dla klimatu.
"Strach
", reż. Robert Zawadzki NAGRODA MIESIĘCZNIKA ZWIERCIADŁO "MOCNE WEJŚCIE" Marcia Majcher
, reżyserka filmu "Navidad de Marga
" z Konkursu Filmów Krótkometrażowych