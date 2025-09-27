Newsy Filmy RANKING: tych filmów nie odważysz się obejrzeć ponownie
Rankingi / Filmy

RANKING: tych filmów nie odważysz się obejrzeć ponownie

Filmweb autor: /
https://www.filmweb.pl/news/TOP+10%3A+filmy%2C+kt%C3%B3rych+nie+odwa%C5%BCysz+si%C4%99+obejrze%C4%87+jeszcze+raz-163134
RANKING: tych filmów nie odważysz się obejrzeć ponownie
W ludziach kochających kino żyją dwa wilki: spragniony poszukiwań, odkrywania nieznanego oraz uwielbiający wracanie w znajome strony, kręcenie się po znanych kątach. Bez powtórek uwielbianych filmów świat byłby biedniejszy o fandomy i zapaleńców, którzy z nabożną czcią traktują każdą klatkę filmowego dzieła. Nawet wśród takich kochanych tytułów znajdują się takie, których ponowny seans wydaje się tragicznym pomysłem. W tym rankingu skupiamy się zatem na filmach widzianych tylko raz – i wystarczy.

Choć uznajemy je za wybitne, albo przynajmniej darzymy szczerymi uczuciami, nie możemy obejrzeć ich ponownie. Wartość artystyczną przewyższa tylko ładunek emocjonalny, trudny temat a czasami nawet potężny metraż. W normalnych warunkach seans byłby czystą przyjemnością – ale filmowcy zdecydowali się na zabieg, który uodparnia produkcję na kolejne seanse. Przypominamy 10 takich filmów.

TOP 10: filmy, których nie chcesz obejrzeć po raz drugi



plakat filmu Shoah

Shoah

1985
9h 26m

Dokumentalny

Wojenny

Francja

Dokumentalny

Wojenny

Niespełna 10-godzinne dzieło Claude’a Lanzmanna imponuje nie tylko gargantuicznym metrażem. Francuski reżyser pokazuje na ekranie obraz okrucieństwa dokonanego ludziom przez innych ludzi, i tym samym wstrząsa każdym człowiekiem siedzącym na widowni. Poprzez relacje świadków, uważnym okiem dokumentalisty pokazuje przede wszystkim mechanizm masowego ludobójstwa, szokujący pokaz czystego zła. Jako przestroga "Shoah" działa wisceralnie – wnika głęboko, żyje w głowach jako wielkie osiągnięcie kina i przypomnienie o tym mrocznym rozdziale XX wieku. Okazje do obejrzenia dzieła Lanzmanna przydarzają się co jakiś czas (ostatnio w trakcie tegorocznego festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu). Wtedy zdecydowanie warto go zobaczyć, w ramach jednorazowego, bo czasochłonnego i przytłaczającego przeżycia.

plakat filmu Requiem dla snu

Requiem dla snu

Requiem for a Dream
2000
1h 42m

Dramat

USA

Dramat

W tym roku Darren Aronofsky pokazał nam swoje nowe dzieło – "Złodzieja z przypadku". Tym samym dotarł do momentu w karierze, kiedy wyjątkowo nie szokuje widzów losami kolejnych bohaterów. Dotąd na pierwszym planie jego filmów widnieli przede wszystkim ludzie złamani, pogrążeni w swoich obsesjach, bez perspektyw na odmianę swojego życia. Najdobitniej nakreślał ich drugi tytuł w dorobku twórcy, "Requiem dla snu". Z perspektywy kilku przeplatających się historii patrzymy na świat, którego prawa dyktują nałogi i próby ich zaspokojenia. Stopniowo ta coraz bardziej przygnębiająca opowieść zaczyna zmieniać się w horror – przekroczenie cienkiej granicy między życiem a najboleśniejszym z upadków. Nakręcająca się spirala bólu i kolejne warstwy tragedii zamknięte w niespełna dwóch godzinach to świetna antyreklama narkotyków, lecz niekoniecznie film do ponownego oglądania.


plakat filmu Antychryst

Antychryst

Antichrist
2009
1h 48m

Horror

Dramat

Psychologiczny

Dania

Francja

Niemcy

Polska

Szwecja

Włochy

Horror

Dramat

Psychologiczny

Spod ręki duńskiego skandalisty Larsa von Triera wyszły jedne z najbardziej polaryzujących tytułów w kinie europejskim XXI wieku. Do ekstremum twórca posunął się tak naprawdę w każdym dziele. Na pierwszy plan wybija się "Antychryst" z 2009 roku, rozpoczynany od sceny, w której przez okno wypada kilkuletnie dziecko. A to dopiero początek – dalej dostajemy jeszcze więcej przemocy i upokorzeń. Choć oddanie reżyserowi, że potrafi szokować, to granie w jego grę. Bo mylenie tropów i ubierania swoich pomysłów w często nieprzystępną formę są dla niego chlebem powszednim. Jednak tak jawne granie na emocjach może wywoływać prawdziwe uczucia – jak na przykład rozbrat z "Antychrystem" po pierwszym seansie.

plakat filmu Aida

Aida

Quo Vadis, Aïda?
2020
1h 44m

Dramat

Austria

Francja

Holandia

Niemcy

Norwegia

Polska

Turcja

Rumunia

Afganistan

Bośnia i Hercegowina

Dramat

Wojna bałkańska doczekała się swoich portretów nawet w polskim kinie. Najbardziej przejmujący obraz tego konfliktu – a przede wszystkim ludzi, którzy musieli walczyć o przetrwanie – nakreśliła ekipa z terenów objętych konfliktem. "Aida" z 2020 roku opowiada historię tytułowej bohaterki, która jest tłumaczką w bazie wojsk ONZ nieopodal Srebrnicy. Gdy do miasta wkraczają oddziały serbskie, kobieta za wszelką cenę chce chronić swoich najbliższych, męża i synów. Szalejąca wojna nie jest tu tylko tłem, ale motorem napędowym działań. Pamięć o historii tego konfliktu przypomina też, do czego bohaterów zaprowadzi ich nadludzki wysiłek. Nominowany do Oscara film Jasmili Žbanić działa na wyobraźnię, bo pokazuje to, co nieuświadomione, ale bez dosłowności. Jest też posągiem upamiętniającym opieszałość innych, którzy mogli zapobiec tragedii. Przez czasową i geograficzną bliskość ten wstrząsający seans oddziałuje na europejskiego widza na równi z filmami o Zagładzie.

plakat filmu Nieodwracalne

Nieodwracalne

Irréversible
2002
1h 37m

Dramat

Francja

Dramat

Przekroczeń tabu ciąg dalszy. Tym razem ze strony argentyńskiego skandalisty Gaspara Noé. Z pokazu premierowego w trakcie festiwalu w Cannes podobno wyszło nawet 200 osób. Krytycy ochrzcili "Nieodwracalne" mianem filmu, którego oglądanie będzie niemożliwe dla większości widzów. Winę ponoszą dwie długie sceny, w których na ekranie widzimy wyjątkowo dosłowne akty przemocy. Sam reżyser zauważył, że osoby, które postanowiły obejrzeć film, po latach pamiętają go głównie z tych przerażających momentów, a nie z pomysłu na ułożenie kolejności zdarzeń w odwrotnej chronologii. "Nieodwracalne" doczekało się swojej legendy – figuruje na każdej internetowej liście najbardziej obrzydliwych filmów. Nic dziwnego, że niektórzy widzowie odmówili dalszego oglądania lub kolejnego seansu.

plakat filmu Grobowiec świetlików

Grobowiec świetlików

Hotaru no Haka
1988
1h 29m

Dramat

Anime

Japonia

Dramat

Anime

Słynne studio Ghibli stworzyło wiele filmów, które bawiły i wzruszały miliony widzów. W kategorii jego najsmutniejszych dzieł nic nie może równać się z "Grobowcem świetlików". Fabuła rozgrywa się w japońskim mieście Kobe. Rodzeństwo Seita i Setsuko są zmuszeni do samodzielnego przeżycia w mieście zbombardowanym przez wojska amerykańskie. Razem próbują przetrwać do końca wojny, które nastąpi za kilka miesięcy. Choć nie wskazuje na to forma realizacji, film jest wstrząsającą opowieścią o strachu i głodzie, przedstawioną z perspektywy samotnych dzieci. Czy tego chcemy, czy zawzięcie się bronimy, nie sposób przejść obojętnie wobec losu bohaterów. Wojna z perspektywy dziecka jest jeszcze bardziej przerażająca – dzieło Isao Takahaty pokazuje obezwładniającą niepewność, która przed ekranem przeradza się w morze łez.


plakat filmu Szatańskie tango

Szatańskie tango

Sátántangó
1994
7h 19m

Dramat

Niemcy

Szwajcaria

Węgry

Dramat

Na liście niezapomnianych doświadczeń w życiu każdego fana kina może znaleźć się wiele pozycji. Ale zawsze szczyt okupować będzie seans "Szatańskiego tanga". Dzieło Béli Tarra zostało namalowane jako rodzaj podróży porównywany tylko z wejściem na Mount Everest. W końcu każdy element brzmi tu jak stereotypowy film dla zatwardziałego kinofila: ponad siedmiogodzinny, czarno-biały węgierski dramat z lat 90. o mieszkańcach podupadającego miasteczka. Spotkanie z potężnym metrażem jest jednak przyjemniejszym doświadczeniem, niż można spodziewać się przed seansem. Reżyser powoli dostraja nas do rytmu filmu, a kończąc go czujemy się zupełnie innymi ludźmi. Efekt sprzęga się z legendami: z sali kinowej wychodzi inny człowiek. Może dlatego powtórny seans to raczej inne doświadczenie, na które raczej nie decyduje się wielu akolitów X muzy.

plakat filmu Marley i Ja

Marley i Ja

Marley & Me
2008
2h

Komedia obycz.

USA

Komedia obycz.

To historia jakich wiele: młoda para, która chcąc przygotować się do roli rodziców, przyjmuje pod swój dach psa. Jen (Jennifer Aniston) i John (Owen Wilson) nie wyobrażają sobie, jakim cyklonem będzie żyjący z nimi szczeniak Marley. Ten wulkan energii wprowadza do ich życia wiele kłopotów, ale także przygód i uśmiechu. Druga połowa filmu Davida Frankela przybiera nieco inny ton. Razem z decyzją pary na ekranie pojawia się dziecko, lecz nie znika ulubiony czworonóg. Fabuła szykuje jednak poważne zaskoczenie, które zmieni lekką komedię w prawdziwy melodramat. Niezależnie od przeżyć osób oglądających, produkcja potrafi wzruszyć. Ci, którzy na co dzień są dumnymi właścicielami psów, ostrzegamy przed wodospadem łez, który na pewno wyleje się blisko końca filmu.

plakat filmu Droga

Droga

The Road
2009
1h 51m

Thriller

Sci-Fi

USA

Thriller

Sci-Fi

W ekranizacji powieści słynnego autora Cormaca McCarthy’ego każdy żywy jest zdany jedynie na siebie. Bezprawie rządzące pustkowiem, które niegdyś było Stanami Zjednoczonymi, wymaga do przetrwania siły fizycznej i sprytu, a także bezemocjonalnej walki do upadłego. W tej postapokaliptycznej rzeczywistości bezimienny Ojciec musi zapewnić bezpieczeństwo swojemu Synowi. Aby odegnać wszelkie zło, posunie się nawet do morderstwa. Jego jedyną motywacją jest przeżycie i nauczenie Syna, jak przetrwać, nim sam będzie zbyt słaby, by zapewnić mu spokój. Film pokazuje czystą relację rodzica z dzieckiem i ile znaczy łącząca ich miłość. Nawet jeśli akcja rozgrywa się po upadku świata, wiele elementów jest uniwersalnych. "Droga" musi być ciężkim seansem dla rodziców, którzy również muszą codziennie wstawać i w taki czy inny sposób walczyć za swoje potomstwo.

plakat filmu Wołyń

Wołyń

2016
2h 30m

Dramat

Wojenny

Polska

Dramat

Wojenny

W filmach Wojciecha Smarzowskiego znajdziemy tylko trudne tematy, w dodatku okraszone dawką brutalnego realizmu, który sprawia, że każdy seans to emocjonalne, niekoniecznie przyjemne przeżycie. Widownia dzieli się zwykle na tych, którzy doceniają reżyserską wizję, i tych przygniecionych przez makabrycznym ładunek opowieści. Najwyraźniejszym przykładem wydaje się "Wołyń", produkcja odznaczająca się nie tylko wyjątkowo trudnym tematem, ale i na wskroś polskim kontekstem. Za granicami kraju film pewnie wywołuje podobne reakcje, lecz kontekst wydarzeń historycznych, która za sprawą srebrnego ekranu znowu staje się rzeczywistością, musi przytłaczać o wiele bardziej. Smarzowski zrobił film potrzebny, bo mówiący o ważnym elemencie przeszłości. Trudno wyobrazić sobie sytuację, w której powtórny seans "Wołynia" byłby uzasadniony zwykłą ochotą osób oglądających.

Powiązane artykuły Grobowiec świetlików

Zobacz wszystkie artykuły

Aida  (2020)

 Aida

Antychryst  (2009)

 Antychryst

Marley i Ja  (2008)

 Marley i Ja

Requiem dla snu  (2000)

 Requiem dla snu

Najnowsze Newsy

Filmy

Streep i Weaver razem na ekranie. Co wiemy o ich projekcie?

1 komentarz
Filmy

Z "Andora" do "Opowieści z Narnii"

Inne Filmy

20 najlepszych polskich dokumentów powraca na duży ekran!

Glen Powell nie chciał fotki ze swoim idolem. Powód: cancel culture

12 komentarzy
Filmy Box office

Box Office: Warner Bros. z najlepszym kinowym rokiem od lat

5 komentarzy
Filmy

"Avatar: Istota wody" wraca do kin z fragmentami "Avatara 3"

4 komentarze
Filmy

Filmweb poleca "Jedną bitwę po drugiej" Paula Thomasa Andersona

6 komentarzy