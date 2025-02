Kontynuacja "Blue Beetle" szybciej niż się spodziewaliśmy

Serial "Blue Beetle" - kiedy premiera?

Zobacz zwiastun filmu "Blue Beetle"

Na poparcie tych słów CBR przytacza niedawny wywiad z Xolo Maridueñą , odtwórcą głównej roli w filmie. Aktor, który w serialu znowu powróci jako Jaime Reyes, w trakcie gali Saturn Awards powiedział następujące słowa:- wypowiedział się aktor. Maridueña został też zapytany o to, czy liczy na powrót do roli w jakimkolwiek aktorkim widowisku - czy to w serialu, czy kolejnym filmie fabularnym. Pytanie o przyszłość aktora jest też pytaniem o przyszłość obecności Blue Beetle'a w nowym uniwersum Jamesa Gunna , który układa komiksowy świat "od zera". Odpowiedź Maridueñy sugeruje jednak brak dotychczasowych rozmów na ten temat z twórcą " Strażników Galaktyki ".- dodał aktor.W nowym serialu stanowisko showrunnera i reżysera piastuje Miguel Puga (" Wielkodomscy "). Scenariusz pisze Cristian Martinez . Producentami wykonawczymi serialu będą ludzie zaangażowani w realizację kinowego " Blue Beetle " - reżyser Angel Manuel Soto i scenarzysta Gareth Dunnet-Alcocer