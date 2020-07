Kryzys? Jaki kryzys? Apple płaci 120 mln za film z Willem Smithem

Targi Filmowe w Cannes przejdą do historii z dwóch powodów. Pierwszym jest oczywiście to, że odbyły się wirtualnie w obawie przed pandemią COVID-19. Drugim jest rekordowa kwota sprzedaży uzyskana na jakichkolwiek targach filmowych. Apple zdecydowało się bowiem zapłacić ponad 120 mln dolarów za "Emancipation" - film, którego gwiazdą będzie Will Smith , a reżyserem Antoine Fuqua Gdy tylko projekt pojawił się na targach w Cannes, wiadomo było, że zwycięzca będzie musiał za prawa do realizacji filmu zapłacić grube pieniądze. Początkowo było siedmiu licytujących. Kiedy jednak kwota przekroczyła 75 milionów, zaczęli się wykruszać. Ostatecznie na boju zostały Apple i Warner Bros.Jak podaje Deadline, o zwycięstwie Apple'a zdecydowała nie tylko oszałamiająca kwota, ale również to, że w szefami Apple Worldwide Video są Zack Van Amburg i Jamie Erlicht, z którymi Will Smith doskonale się zna z czasów, kiedy panowie pracowali w Sony Pictures Television i wspierali projekty Jady Pinkett Smith "Emancipation" to inspirowana faktami historia Petera, niewolnika, który ucieka z plantacji w nadziei na dotarcie do regimentu żołnierzy Unii. Po drodze będzie musiał przechytrzyć bezwzględną grupę pościgową i przeżyć na śmiertelnie niebezpiecznych bagnach Luizjany.To druga tak poważna filmowa inwestycja Apple'a w ostatnim czasie. Miesiąc temu technologiczny gigant przejął od Paramountu nowy projekt Martina Scorsesego Killers of the Flower Moon ", którego budżet przekroczy 180 mln dolarów. Platforma AppleTV+ przejęła też dystrybucję " Misji Greyhound " z Tomem Hanksem (premiera planowana jest na 10 lipca).