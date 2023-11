Netflix: polski Top 10 tygodnia – "Informacja zwrotna" nie ma sobie równych. Pokonała nowe "Squid Game"

Hanna ( Saoirse Ronan ) ma 16 lat. Jest inteligentna, ciekawa życia, atrakcyjna i... zabójcza. Jako płatna zabójczyni ukrywała się w dziczy Arktyki przez większość swojego życia, gdzie ojciec ( Eric Bana ), uczył ją sztuk walki. Teraz powraca do cywilizacji, gdzie bezwzględna agentka CIA ( Cate Blanchett ) poluje na nią, chcąc usunąć każdy ślad jej istnienia. Kiedy Hanna dowiaduje się o wydarzeniach, za sprawą których stała się maszyną do zabijania, musi walczyć, by przeżyć i zlikwidować jedną osobę, odpowiedzialną za to, co ją spotkało.