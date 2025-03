Kto dołącza do Chrisa Pratta na "Liście śmierci"?

Gabriel Luna w drugim sezonie "Listy śmierci"

Zobacz zwiastun pierwszego sezonu serialu "Lista śmierci"

Przypomnijmy, że " Lista śmierci " to ekranizacja powieści "The Terminal List" pióra Jacka Carra . Opowiada ona historię Jamesa Reece'a ( Pratt ) - komandosa Navy SEALS, który jako jedyny z całego oddziału przeżywa zasadzkę w trakcie niebezpiecznej misji. Bohater powraca do domu z głową pełną sprzecznych wspomnień oraz wątpliwości co do tego, kto naprawdę odpowiada za masakrę. Gdy na jaw wychodzą nowe fakty na temat tragedii, życiu Reece'a oraz jego rodziny zaczyna zagrażać niebezpieczeństwo.Nadchodzący drugi sezon będzie z kolei oparty na innej książce Carra , "True Believer", a jego produkcją zajmą się między innymi Pratt Antoine Fuqua oraz sam autor literackich pierwowzorów. Luna wcieli się w postać Freddy'ego Straina, byłego dowódcę SEAL, a obecnie oficera CIA. Deadline opisuje postać jako "w równym stopniu elitarnego snajpera i oddanego członka rodziny".Po " Agentach T.A.R.C.Z.Y. " i " The Last of Us " będzie to następny ekskluzywny serial kolejnej już platformy streamingowej, w którym Luna spróbuje swoich aktorskich sił. W serialu Marvela wcielał się w Ghost Ridera, z kolei w adaptacji kultowej gry Naughty Dog zagrał Tommy'ego Millera; młodszego brata głównego bohatera, którego gra Diego Luna (zbieżność nazwisk przypadkowa).