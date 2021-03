PlayStation opublikowało właśnie listę gier, w które bez dodatkowych opłat będą w kwietniu mogli zagrać subskrybenci usługi PlayStation Plus. Co wskoczy w miejsce dostępnych w marcu gier? Oddworld Soulstorm " na PS5 Days Gone " na PS4 i PS5 Zombie Army 4: Dead War " na PS4 i PS5Gry będą dostępne do pobrania od 6 kwietnia do 3 maja. Do 5 kwietnia możecie również wciąż pobierać " Destruction AllStars " na PlayStation 5.