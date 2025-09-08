Filmworkers for Palestine: Ci filmowcy sprzeciwiają się izraelskiemu ludobójstwu

Filmowcy z całego świata odmawiają współpracy z izraelskimi firmami zaangażowanymi w ludobójstwo i apartheid wobec narodu palestyńskiego. Pod deklaracją opublikowaną przez organizację Filmworkers for Palestine zebrano już 1200 podpisów.
Kto nie chce współpracować z Izraelem? Deklaracja organizacji Filmworkers for Palestine ma już 1200 sygnatariuszy
W deklaracji opublikowanej przez Filmworkers ofr Palestine czytamy: Zainspirowani postawą Filmmakers United Against Apartheid, którzy odmówili wyświetlania swoich filmów w czasach apartheidu w Republice Południowej Afryki, zobowiązujemy się nie wyświetlać filmów, nie pojawiać się ani w inny sposób nie współpracować z izraelskimi instytucjami filmowi (w tym festiwalami, kinami, stacjami nadawczymi i firmami produkcyjnymi) uwikłanymi w ludobójstwo i apartheid wobec narodu palestyńskiego.
Pełną treść deklaracji oraz listę sygnatariuszy znajdziecie TUTAJ
Getty Images © Anadolu
Yórgos Lánthimos z propalestyńską przypinką podczas 82. festiwalu w Wenecji
Wśród sygnatariuszy znalazły się osobistości z całego świata, wśród nich nagradzani reżyserzy (m.in. Yórgos Lánthimos
, Boots Riley
, Joshua Oppenheimer
, Mike Leigh
, Adam McKay
, Asif Kapadia
) i aktorzy (m.in. Riz Ahmed
, Miriam Margolyes
, Susan Sarandon
, Tilda Swinton
, Olivia Colman
, Mark Ruffalo
, Aimee Lou Wood
, Paapa Essiedu
, Javier Bardem
, Josh O'Connor
).
Zobacz zwiastun dokumentu "Nie chcemy innej ziemi"
Podczas tegorocznej gali rozdania Oscarów statuetkę dla najlepszego filmu dokumentalnego zdobył film "Nie chcemy innej ziemi
", którego autorami są Palestyńczyk Basel Adra
i Izraelczyk Yuval Abraham
. Opowiada on o walce mieszkańców Masafer Jatty, wioski usytuowanej na Zachodnim Brzegu, z izraelskimi osadnikami. Przypominamy zwiastun: