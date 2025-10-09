Newsy Filmy Jonathan Majors wróci do Marvela? Co znaczy jego tajemniczy uśmiech?
Filmy

Jonathan Majors wróci do Marvela? Co znaczy jego tajemniczy uśmiech?

Comic Book Movie / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Jonathan+Majors+wr%C3%B3ci+do+Marvela+Co+znaczy+jego+tajemniczy+u%C5%9Bmiech-163303
Jonathan Majors wróci do Marvela? Co znaczy jego tajemniczy uśmiech?
źródło: Materiały prasowe
Po tym, jak Jonathan Majors został uznany winnym w procesie o pobicie byłej partnerki, Marvel zrezygnował z dalszej współpracy z nim. Film "Avengers: Kang's Dynasty" zmienił się w "Avengers: Doomsday", a rola wielkiego złoczyńcy przypadła Doktorowi Doomowi (w tej roli Robert Downey Jr), a nie Kangowi. Czy jest jednak szansa na powrót aktora do roli, choćby w epizodzie?
      

Jonathan Majors odpowiada na pytanie, czy wróci do Marvela



jonathan-majors-walked-out-of-his-first-meeting-with-marvel-studios.jpeg


Jonathan Majors udzielił wywiadu The U.S. Sun, w którym padło pytanie, czy zobaczymy go jeszcze w uniwersum Marvela.

Nie mogę nic na ten temat powiedzieć, odpowiedział aktor, ale rzekomo nie był w stanie ukryć uśmiechu. Czy coś się za nim kryje?
  
Cóż, to multiwersum, więc nigdy nie wiadomo. Zawsze jest na to szansa, dodał aktor, zaznaczając, jak "bardzo się cieszy", słysząc, że fani chcieliby jego powrotu.

Przypomnijmy: W marcu 2023 roku – po wystąpieniu w filmach "Ant-Man i Osa: Kwantomania" oraz "Creed III" – Majors został oskarżony przez Grace Jabbari o napaść na nią podczas kłótni w domu. Jak się okazało, do rękoczynów między parą doszło w samochodzie, a powodem był sms będący dowodem na niewierność. Więcej o tym przeczytacie m.in. TUTAJ: Jonathan Majors usłyszał werdykt w sprawie o przemoc domową. Marvel zwalnia aktora!
   
Majorsa w roli jednej z wersji Kanga po raz ostatni widzieliśmy w drugim sezonie serialu "Loki". W międzyczasie w marcu 2025, po dwóch latach leżenia na półce, roku do amerykańskich kin trafił film "Magazine Dreams", o którym mówiło się swego czasu jako produkcji, która mogła dać Majorsowi Oscara. W planach aktora są obecnie dwa filmy, thriller "True Threat" oraz horror "Merciless", który wyreżyseruje Martin Villeneuve.


"Magazine Dreams" – zwiastun



Powiązane artykuły Magazine Dreams

Zobacz wszystkie artykuły

Loki  (2021)

 Loki

Ant-Man i Osa: Kwantomania  (2023)

 Ant-Man i Osa: Kwantomania

Magazine Dreams  (2023)

 Magazine Dreams

Iron Man  (2008)

 Iron Man

Najnowsze Newsy

Gry

"Battlefield 6" – recenzja. Do tanka trzeba dwojga

Telewizja Filmy

Przedstawiamy nową odsłonę sekcji "Program TV" na Filmwebie

7 komentarzy
Filmy

"Seks dla opornych" przedpremierowo na Ladies Night

Seriale Filmy

Nowe polskie premiery Netflixa! "Kolory zła 2", Szyc i Lichota

4 komentarze
Seriale Multimedia

"Harry Potter": Nowe zdjęcie ujawnia postać nieobecną w filmach i książkach

10 komentarzy
VOD Seriale

Więcej Dextera! Michael C Hall potwierdza

6 komentarzy
Filmy

"Diuna 3": Rebecca Ferguson powróci jako Lady Jessica?

3 komentarze