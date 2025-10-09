Jonathan Majors wróci do Marvela? Co znaczy jego tajemniczy uśmiech?

Po tym, jak Jonathan Majors został uznany winnym w procesie o pobicie byłej partnerki, Marvel zrezygnował z dalszej współpracy z nim. Film "Avengers: Kang's Dynasty" zmienił się w "Avengers: Doomsday", a rola wielkiego złoczyńcy przypadła Doktorowi Doomowi (w tej roli Robert Downey Jr), a nie Kangowi. Czy jest jednak szansa na powrót aktora do roli, choćby w epizodzie?
Jonathan Majors odpowiada na pytanie, czy wróci do Marvela
Jonathan Majors udzielił wywiadu The U.S. Sun, w którym padło pytanie, czy zobaczymy go jeszcze w uniwersum Marvela. Nie mogę nic na ten temat powiedzieć
, odpowiedział aktor, ale rzekomo nie był w stanie ukryć uśmiechu. Czy coś się za nim kryje? Cóż, to multiwersum, więc nigdy nie wiadomo. Zawsze jest na to szansa
, dodał aktor, zaznaczając, jak "bardzo się cieszy"
, słysząc, że fani chcieliby jego powrotu.
Przypomnijmy: W marcu 2023 roku – po wystąpieniu w filmach "Ant-Man i Osa: Kwantomania
" oraz "Creed III
" – Majors
został oskarżony przez Grace Jabbari o napaść na nią podczas kłótni w domu. Jak się okazało, do rękoczynów między parą doszło w samochodzie, a powodem był sms będący dowodem na niewierność. Więcej o tym przeczytacie m.in. TUTAJ: Jonathan Majors usłyszał werdykt w sprawie o przemoc domową. Marvel zwalnia aktora! Majorsa
w roli jednej z wersji Kanga po raz ostatni widzieliśmy w drugim sezonie serialu "Loki
". W międzyczasie w marcu 2025, po dwóch latach leżenia na półce, roku do amerykańskich kin trafił film "Magazine Dreams
", o którym mówiło się swego czasu jako produkcji, która mogła dać Majorsowi
Oscara. W planach aktora są obecnie dwa filmy, thriller "True Threat
" oraz horror "Merciless", który wyreżyseruje Martin Villeneuve
.
"Magazine Dreams" – zwiastun