Nowa Laleczka Chucky będzie zhakowanym robotem?

Wygląda na to, że, reboot kultowej, będzie dość mocno różnił się od pierwowzoru. Właśnie poznaliśmy pierwsze szczegóły dotyczące nowej morderczej laleczki.W oryginale Chucky był lalką opętaną przez duszę seryjnego mordercy, który wykorzystał rytuał voodoo, by zapewnić sobie pośmiertny żywot w małym plastikowym ciałku. Nowa lalka będzie tymczasem uszkodzoną robo-zabawką, która zostaje zhakowana, by móc się uczyć i stosować przemoc.Zdjęcia doruszają w przyszłym miesiącu. Film powstaje dla studia MGM, a za kamerą stanie Lars Klevberg ).Co ciekawe, twórcybędą konkurować z twórcami oryginału, Donem Mancinim Davidem Kirschnerem , którzy nie zamierzają żegnać się z Chuckym i pracują nad poświęconym mu serialem.