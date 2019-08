Liam Neeson podejmie się niewykonalnej misji ratunkowej

Getty Images © Pablo Cuadra



) zagra główną rolę w nowym przygodowym filmie akcji. Projekt nosi tytułJego akcja rozgrywać się będzie w północnej Kanadzie w samym środku mroźnej zimy. Kiedy dochodzi do zawalenia się kopalni diamentów, grany przez Neesona bohater podejmie się niewykonalnej misji ratunkowej. Jako kierowca ciągnika siodłowego, spróbuje przejechać przez zamarznięty ocean, by dotrzeć do zakopanych górników.Obraz wyreżyseruje Jonathan Hensleigh ). Jest on również autorem scenariusza.