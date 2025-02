Miał skończyć z kinem akcji. Liam Neeson zaskakuje w telewizyjnej premierze!

Berlin. Matt Turner ( Liam Neeson ) jak co ranek odwozi dzieci do szkoły, gdy nagle dzwoni do niego telefon. Tajemniczy głos w słuchawce informuje, że w samochodzie jest podłożona bomba. Aby uniknąć eksplozji, Matt musi wykonać serię przeraźliwie niebezpiecznych zadań. Każda próba opuszczenia samochodu skończy się śmiercią – jego i dzieci. Mężczyzna rozpoczyna desperacki wyścig z czasem.W piątek 28 lutego od 20.00 TV Puls zaprasza na wieczór z Liamem Neesonem , w ramach którego pokaże filmy " Demaskator " oraz ponownie " Ultimatum ".W Pulsie codziennie o 20.00 możecie znaleźć dla siebie film. W najbliższym czasie są to m.in.: " Atomic Blonde " z Charlize Theron w roli głównej (24.02., 20.00), " Szybki Charlie " – telewizyjna premiera z Pierce’em Brosnanem (01.03., 20.00) czy " Jeden gniewny człowiek " (02.03., 20.00) z Jasonem Stathamem . Marzec w Pulsie będzie stał pod znakiem telewizyjnych premier. Na ekranie zobaczycie m.in. najnowszą,