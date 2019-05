Liam Neeson w prequelu "Kingsman"

Wszystko wskazuje na to, że ostatnie kontrowersyjne wypowiedzi Liama Neesona nie wpłynęły negatywnie na jego karierę. Jak się bowiem okazuje, aktor dołączył do obsady komiksowego widowiskaFilm jest prequelem trylogii o przygodach Eggsy'ego. Opowie o początkach organizacji Kingsman. Fabuła związana będzie z najważniejszymi wydarzeniami początku XX wieku. Głównym bohaterem został Conrad (w tej roli Harris Dickinson ), syn księcia Oxfrodu, który wkroczy do świata szpiegów i zakulisowych rozgrywek, których stawką jest los Imperium Brytyjskiego i całego świata.Premiera widowiska zaplanowana jest na luty przyszłego roku. A pod koniec tego roku powinny rozpocząć się zdjęcia do zamykającego główną trylogię filmu Matthew Vaughn chce również doprowadzić do realizacji serialuo amerykańskiej organizacji tajnych agentów, którą poznaliśmy w części drugiej.