Netflix: polski Top 10 tygodnia – "Zamach na papieża" numerem 1

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 8-14.12.2025

10 Pięć koszmarnych nocy Five Nights at Freddy's 2023 1h 50m Horror Emma Tammi USA Horror Josh Hutcherson Piper Rubio Mike, młody mężczyzna, którego rodzinę dotknęła niegdyś niewyjaśniona tragedia, zostaje zwolniony z pracy. Bojąc się, że straci opiekę nad 10-letnią siostrą Abby, zatrudnia się jako nocny stróż w pizzerii Freddy'ego Fazbeara. Z czasem odkrywa, że to miejsce skrywa mroczne tajemnice. Wraz z miejscową policjantką Vanessą Shelly będzie musiał stawić czoła nadnaturalnej sile.

5 Troll 2 2025 1h 44m Przygodowy Fantasy Roar Uthaug Norwegia Przygodowy Fantasy Ine Marie Wilmann Kim Falck Kiedy budzi się nowy, wyjątkowo groźny troll, który zaczyna siać spustoszenie w całej Norwegii, Nora, Andreas i kapitan Kris stają przed najniebezpieczniejszą misją w swoim życiu. Aby powstrzymać bezlitosne stworzenie, muszą zdobyć nowych sojuszników i zagłębić się w odległą historię kraju. Zegar tyka, a fala zniszczenia zatacza coraz szersze kręgi. Bohaterowie muszą zmierzyć się z niemożliwym, aby ocalić ojczyznę przed pogrążeniem się w ciemności.

4 Jay Kelly 2025 2h 13m Dramat Komedia Noah Baumbach USA Wielka Brytania Włochy Dramat Komedia George Clooney Adam Sandler Słynny aktor filmowy Jay Kelly oraz jego oddany menedżer Ron wyruszają w pełną zwrotów akcji, a zarazem nieoczekiwanie głęboką podróż. W jej trakcie obaj będą musieli zmierzyć się z konsekwencjami dawnych wyborów, przeanalizować swoje relacje z bliskimi oraz zastanowić się nad dziedzictwem, jakie po sobie pozostawią.

1 Zamach na papieża 2025 2h 3m Sensacyjny Thriller Władysław Pasikowski Polska Sensacyjny Thriller Bogusław Linda Karolina Gruszka Rok 1981. Kreml wydaje rozkaz - zlikwidować Jana Pawła II. Konstanty "Bruno" Brusicki ( Bogusław Linda ) - były snajper i legenda wywiadu - zostaje zmuszony do udziału w tajnej operacji zamachu na papieża. Jego zadaniem jest zatuszowanie śladów oraz eliminacja zamachowca - Alego Agcy. Wciągnięty w szpiegowską intrygę i bezwzględną walkę o wpływy, Bruno trafia w sam środek kulis zamachu, które do dziś budzą wiele pytań. W obliczu narastającego konfliktu wewnętrznego musi podjąć decyzje, które nie tylko zadecydują o jego losie, ale mogą też zmienić bieg historii. Jaką rolę odegra Bruno i czy jego wybory wpłyną na przebieg tego przełomowego wydarzenia?

Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 8-14.12.2025

7 Stranger Things 2016 - 2025 1h 3m Sci-Fi Dramat Horror Matt Duffer Ross Duffer USA Sci-Fi Dramat Horror Winona Ryder David Harbour (Sezon 3) Jest rok 1985 - upalne lato w Hawkins w stanie Indiana. Trwają wakacje, w mieście otwarto właśnie nowe centrum handlowe, a ekipa z Hawkins jest u progu dorosłości. Sprawy sercowe mocno komplikują stosunki między przyjaciółmi, którzy muszą znaleźć sposób, jak dorastać, a jednocześnie dogadywać się z innymi. Tymczasem nadciąga niebezpieczeństwo ze strony starych i nowych wrogów. Jedenastka i jej przyjaciele zdają sobie sprawę, że zło nigdy nie znika, a tylko przybiera inną formę. Wszyscy muszą teraz połączyć siły, by przetrwać, nie zapominając o tym, że przyjaźń jest silniejsza niż strach.

4 Odrzuceni The Abandons 2025 - 42m Dramat Western Otto Bathurst Stephen Surjik USA Dramat Western Lena Headey Gillian Anderson (Sezon 1) Terytorium Waszyngtonu, 1854 rok. Matriarchinie dwóch zupełnie różnych rodzin - jednej bogatej i uprzywilejowanej, połączonej więzami krwi, i drugiej, stworzonej z sierot i wyrzutków, związanej miłością i koniecznością - splata los poprzez serię zbrodni, straszliwą tajemnicę, zakazaną miłość i kawałek ziemi, pod którym kryje się srebro. To zderzenie odzwierciedla amerykańską walkę między tymi, którzy mają wszystko, a tymi, którzy nie mają nic - w miejscu, gdzie sprawiedliwość nie sięga.

3 Stranger Things 2016 - 2025 1h 3m Sci-Fi Dramat Horror Matt Duffer Ross Duffer USA Sci-Fi Dramat Horror Winona Ryder David Harbour (Sezon 5) Jesień roku 1987. Otwierające się bramy sprawiają, że całe Hawkins drży ze strachu. Bohaterowie mają teraz tylko jeden cel - znaleźć i zlikwidować Vecnę. Ten jednak zniknął i nikt nie wie, gdzie jest i co planuje. Jakby tego było mało, władze obłożyły miasteczko kwarantanną i otoczyły wojskiem. Misję dodatkowo utrudnia to, że rząd chce za wszelką cenę dopaść Jedenastkę, co zmusza ją do pozostawania w ukryciu. Zbliża się rocznica zniknięcia Willa i narasta znajoma atmosfera przerażenia. W powietrzu czuć, że nadchodzi czas finałowego starcia z przeciwnikiem potężniejszym i groźniejszym niż wszyscy poprzedni. Aby położyć kres temu koszmarowi, cała ekipa musi po raz ostatni dać z siebie wszystko.

