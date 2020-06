Lipcowa premiera "Mulan" zagrożona. Przez koronawirusa i "Tenet"

Jedną z pierwszych dużych premier kinowych po pandemii COVID-19 ma być " Mulan " wytwórni Disneya. Obraz ma trafić w Stanach na duże ekrany 24 lipca. Jednak amerykańskie media wątpią, że tak się stanie. Portal Deadline sugeruje, że studio przesunie premierę na Boże Narodzenie.Jest kilka przesłanek wskazujących na to, że lipcowa data " Mulan " jest zagrożona. Pierwszą jest całkowity brak nowych materiałów promujących widowisko, choć do premiery pozostał już miesiąc. Zamiast nowego zwiastuna " Mulan " Disney ostatnio wypuścił zapowiedź filmu " King's Man: Pierwsza misja ".Ważnym powodem może okazać się pandemia COVID-19, która w Stanach Zjednoczonych wcale nie zwalnia tempa. Kraj ten powoli wracał do nowej normalności, lecz w ostatnich dniach notowane są (m.in. w Kalifornii, Arizonie, Teksasie) rekordowe liczby nowych potwierdzonych przypadków osób zarażonych koronawirusem.Jakby tego było mało, mimo kilku zapowiedzi Chiny wciąż nie otworzyły kin u siebie i na razie nie wiadomo, kiedy to uczynią. Kraj ten uważany jest za najważniejszy rynek dla " Mulan ". Trudno więc sobie wyobrazić, by Disney zgodził się na premierę kosztującego 200-milionów dolarów widowiska bez Chin.Wreszcie problemem jest " Tenet ", któremu Warner Bros. zmienił datę premiery na 31 lipca. To oznacza, że " Mulan " będzie mieć ekrany kin IMAX dla siebie tylko przez tydzień. Potem IMAX będzie puszczać widowisko Christophera Nolana przez co najmniej trzy tygodnie, co oczywiście nie jest dobrą wiadomością dla Disneya.