Luc Besson. Prokuratura wnosi o oddalenie pozwu o gwałt

Francuski reżyser Luc Besson jest o krok od pomyślnego dla siebie zakończenia procesu, w którym oskarżony jest o gwałt. Prokuratura wniosła do sądu o oddalenie pozwu złożonego przez aktorkę Sand Van Roy We francuskim prawie ostateczna decyzja należy do sądu i może on uznać, że proces należy kontynuować. Jednak takie sytuacje mają miejsce rzadko. Zazwyczaj sąd przychyla się do wniosku prokuratury.Przypomnijmy: Van Roy twierdzi, że została odurzona i zgwałcona w paryskim hotelu Bristol. Do zdarzenia miało dość w maju 2018 roku. Aktorka zgłosiła się na policję i prokuratura wszczęła śledztwo. W lutym 2019 zdecydowała się je zamknąć bez stawiania reżyserowi/producentowi jakichkolwiek zarzutów. Aktorka postanowiła odwoła się od tej decyzji. Jak się okazało, sąd podzielił jej stanowisko i nakazał prokuraturze otworzyć śledztwo na nowo.Prokuratura ponownie twierdzi, że zebrany materiał nie pozwala na postawienie komukolwiek zarzutu popełnienia gwałtu. Decyzję sodu powinniśmy poznać przed końcem tego roku.To jednak nie koniec problemów Bessona . Po Van Roy kilka innych kobiet również zgłosiło, że były przez niego molestowane.