Luc Besson ostatecznie oczyszczony z zarzutu o gwałt

Getty Images © Nicholas Hunt



O co był oskarżany Luc Besson?

Co robi teraz Luc Besson?

Zwiastun filmu "Koszmar tamtych lat"

Aktorka po zdarzeniu zgłosiła się na policję i prokuratura rozpoczęła badanie sprawy.francuskiemu reżyserowi i producentowi. Nie znaleziono wtedy wystarczających dowodów potwierdzających jego winę. Van Roy odwołała się od tej decyzji i wtedy sąd stanął po jej stronie.Aktorka odwołała się od niego. Sąd drugiej instancji potwierdził wcześniejszą decyzję w maju 2022 roku, ale i od tej decyzji Sand Van Roy się odwołała.Obecne oddalenie zarzutów kończy sprawę... ale tylko we Francji.Decyzja tamtejszego wymiaru sprawiedliwości spodziewana jest do końca roku.Oskarżenia o gwałt pojawiły się w momencie, kiedy Luc Besson tracił swoją pozycję w światowym kinie.. Po wypłynięciu oskarżeń wycofał się z życia publicznego. Kiedy jednak pojawiły się pierwsze werdykty na jego korzyść, wrócił do kina.. Będzie to jego pierwsze reżyserskie dzieło od czasu filmuz 2019 roku. W ubiegłym roku miał zaś premierę horror, do którego Besson napisał scenariusz.