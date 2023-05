Natalie Portman o pracy na planie "Leona zawodowca": Byłam seksualizowana

Jean Reno i Natalie Portman w filmie "Leon zawodowiec"

Natalie Portman o "Leonie zawodowcu": Są tam momenty, w których musisz się co najmniej wzdrygnąć

O czym opowiada "Leon zawodowiec"?

w reżyseriito film, który rozpoczął karierę. Choć aktorka przyznaje, że wiele mu zawdzięcza, dziś odnosi się do niego krytycznie.wypowiedziała się na tematw wywiadzie udzialonym The Hollywood Reporter.– powiedziała aktorka.Chodzi oczywiście o dwuznaczną relację granej przez niej Matyldy z granym przez tytułowym bohaterem . Aktorka, która w czasie pracy nad filmem miała 11 lat, poruszała ten temat już wcześniej. W wywiadzie z 2020 roku tak opowiadała o swojej roli:Leon to płatny morderca z kodeksem honorowym. Jest najlepszy, jednak pewnego dnia łamie swoje reguły i otwiera drzwi Matyldzie, dziewczynce, której skorumpowani policjanci pod wodzą szalonego Stansfielda z DEA zabili całą rodzinę. Chcąc nie chcąc ci dwoje zostają skazani na siebie. Leon uczy Matyldę fachu, a ta w zamian uczy Leona czytać. Między nimi rodzi się więź, która powoduje, że Leon staje się innym człowiekiem. Zobowiązał się on zabić Stansfielda i jego kolesi. Stansfield jednakże jest szalenie nieobliczalnym i przebiegłym przeciwnikiem.Zobaczcie zwiastun: