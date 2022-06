Małgorzata Sadowska i Ewa Szabłowska dyrektorkami artystycznymi Nowych Horyzontów

Dwie znakomite specjalistki i znawczynie kina, od lat związane z Nowymi Horyzontami , przejmują programowe stery wrocławskiego wydarzenia – Małgorzata Sadowska i Ewa Szabłowska zostały dyrektorkami artystycznymi festiwalu. To wyjątkowa sytuacja na festiwalowej mapie Polski: częścią programową wydarzenia zarządzać będzie kobiecy duet. Marcin Pieńkowski pozostaje dyrektorem MFF Nowe Horyzonty, szefem nowohoryzontowej dystrybucji oraz platformy Nowe Horyzonty VOD.Małgorzata Sadowska towarzyszyła Nowym Horyzontom jako dziennikarka filmowa już od pierwszych edycji wydarzenia, a w 2016 roku dołączyła do zespołu programowego. Ewa Szabłowska swoją przygodę z festiwalem rozpoczęła jako widzka, później również jako dziennikarka, a na przełomie 2008 i 2009 roku zaczęła koordynować konkurs filmów o sztuce oraz sekcję Trzecie Oko, z czasem rozwijając także inne elementy programu.– mówi Marcin Pieńkowski, dyrektor festiwalu.Na 22. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty zapraszamy od 21 do 31 lipca, tradycyjnie do Wrocławia. O tydzień dłużej, do 7 sierpnia, trwać będzie część online'owa wydarzenia. Jeszcze do 23 czerwca w sprzedaży dostępne są karnety na stacjonarną odsłonę festiwalu.