Madonna szuka gwiazdy swojej filmowej autobiografii. Kto jest w grze?

Madonna: Kto ma szansę zagrać gwiazdę popu?

Getty Images © Sean Zanni



Getty Images © Michael Tran



Getty Images © Rodin Eckenroth



Getty Images © Tommaso Boddi



Getty Images © Greg Doherty



Co wiemy o filmowej autobiografii Madonny?

Zwiastun filmu "W.E. Królewski romans", który wyreżyserowała Madonna

W 2020 roku informowaliśmy, że Madonna zamierza wyreżyserować film biograficzny o sobie samej. Przygotowania do realizacji projektu wciąż trwają. Piosenkarka jest w trakcie procesu wyboru odtwórczyni głównej roli.Jak opisuje portal The Hollywood Reporter, proces wyboru tytułowej gwiazdy jest morderczy dla kandydatek. Każda z nich przechodziła sesje choreograficzne z choreografem Madonny , który potrafiły trwać nawet 11 godzin dziennie. Potem odbywały się sesje choreograficzne z samą Madonną . Oczywiście były też próby wokalne i próby czytane partii dialogowych. Aktorka, która ostatecznie otrzyma angaż, będzie następnie poddana niezwykle intensywnemu treningowi wokalno-tanecznemu.Kto w tej chwili ma największe szanse na zagranie Madonny ? Według The Hollywood Reporter liczą się tych pięć aktorek:Na angaż liczą również piosenkarki Bebe Rexha Według obecnej wersji scenariusza filmowa autobiografia Madonny opowiadać będzie o dojściu piosenkarki na szczyt muzycznego Olimpu. Fabuła ma się kończyć na jej trasie koncertowej Blonde Ambition z 1990 roku.W programie Jimmy'ego Fallona Madonna tak uzasadniła, dlaczego sama stanie za kamerą filmu:Poprzednia próba nakręcenia filmu o piosenkarce została podjęta w 2016 roku na bazie znajdującego się na Czarnej Liście (zestawieniu najlepszych niezrealizowanych scenariuszy krążących po Hollywood) "Blonde Ambition". Jednym z jego producentów był dziś zhańbiony Brett Ratner Zachęcamy do wzięcia udziału w naszej oscarowej ANKIECIE , w której możecie głosować na swoich faworytów. TUTAJ znajdziecie nominacje do 94. nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej . Wybierzcie najlepszych!