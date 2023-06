Magdalena Boczarska o "Heaven in Hell": Chciałabym, żeby ten film dał ludziom odwagę...

– mówi.

Magdalena Boczarska i Simone Susinna jako Olga i Max w filmie "Heaven in Hell"

Magdalena Boczarska i Simone Susinna jako Olga i Max w filmie "Heaven in Hell"

Simone Susinna i Magdalena Boczarska jako Max i Olga w filmie "Heaven in Hell"

Zależy, o jakiej odwadze mówimy. W mojej prywatnej ocenie największą odwagą tego filmu było mówienie o potrzebach kobiet, które bardzo często same tej odwagi nie mają – by zabrać głos. By mówić o tym, na co zasługują, czego pragną, czego chcą. Moja bohaterka w końcu znajduje w sobie tę siłę, by być znowu szczęśliwą i wydaje mi się, że to jest dla kobiet, które widziały ten film, bardzo inspirujące. Z takimi opiniami się spotykam.Przede wszystkim metamorfoza mojej bohaterki – kobiety po przejściach, emocjonalnie zamkniętej, która pod wpływem miłości rozkwita i daje sobie przyzwolenie na to, by znowu żyć. Bo Olga faktycznie przechodzi dużą przemianę. Jest też matką, co, ze względów osobistych – bo sama mam synka – bardzo mnie ujęło. W ogóle ta jej droga jako kobiety i matki, bo te dwie role nie zawsze bezkolizyjnie da się pogodzić. To jest bardzo trudny temat, kiedy dla dorosłej córki kobieta jest przede wszystkim matką, a matka to też kobieta, chce czuć się kochana, widziana, dotykana… Film pokazuje, jak dużym wyzwaniem jest połączenie tych ról, by czuć się szczęśliwą.Najtrudniejsza była gotowość emocjonalna – bo film skupia się przede wszystkim na tym, że moja bohaterka zakochuje się w dużo młodszym mężczyźnie – i kwestia wieku, przemijającego czasu, odgrywa w jej głowie duże znaczenie. Trochę to we mnie zostało, nie ukrywam, bo sama jestem już po czterdziestce.Skok ze spadochronem! Skoczyłam sama, tzn. w tandemie, ale bez dublerki, bo chcieliśmy mieć piękne, wiarygodne, prawdziwe, emocjonalne ujęcia. Wielkie wyzwanie, ale też wielka, wielka radość.Chyba nie zazdroszczę jej żadnej cechy. Upakowałam ją w dużo swojej emocjonalności, więc gdzieś tam jesteśmy podobne w jakiś sposób. Zazdroszczę jej tylko tego domu nad morzem (śmiech). Simo to fajny chłopak, który od początku bardzo chciał zagrać swoją rolę jak najlepiej i zależało mu na tym, żeby jego brak doświadczenia aktorskiego nie przełożył się na naszą pracę na planie. Dużo rozmawialiśmy o jego postaci, zarówno we dwójkę, jak i z reżyserem, mieliśmy trochę prób przed wejściem na plan, by poczuć się ze sobą komfortowo. Myślę, że bardzo dał radę jako Max, biorąc pod uwagę fakt, że ma niewielkie doświadczenie aktorskie i musiał mówić w obcym języku.Chciałabym, żeby dał ludziom odwagę, by żyli tak, jak chcą, nie oglądając się na nikogo. Tylko my możemy dać sobie w życiu szczęście, a dzieli nas od niego zazwyczaj jedna decyzja.Olga to kobieta sukcesu, matka dorosłej córki. Maks – 15 lat młodszy, przystojny mężczyzna czerpiący z życia garściami. Los postawił ich sobie na drodze, rozpalił zmysły i uwikłał w płomienny romans. Kiedy na jaw wychodzą głęboko skrywane tajemnice, trudne wybory kochanków staną się jeszcze trudniejsze. Oboje kochają szalone żywioły, wiatr i gwałtowne morze. Czy odważą się skoczyć w nieznane?