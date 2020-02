Maggie Gyllenhaal matką Elvisa Presleya

Getty Images © Pascal Le Segretain



) dołączyła do obsady biografii Elvisa Presleya w reżyserii Baza Luhrmanna . Nominowanej do Oscara aktorce przypadła rola matki legendarnego piosenkarza. Presley urodził się w Tupelo w 1935 roku. Już jako dziecko śpiewał w chórze kościelnym. W 1954 roku nagrał utwór "That's All Right Mama", który został przebojem lokalnej radiostacji. Rok później na jednym z jego koncertów pojawił się Tom Parker i z miejsca podpisał z nim kontrakt. Niezatytułowany film skupi się na relacji gwiazdora i jego impresaria. Parker był Presleyowi bezwzględnie oddany, ale też brał bardzo duży procent od jego zarobków.Legendę rocka zagra Austin Butler Tom Hanks wcieli się w menadżera. Zdjęcia mają rozpocząć się już wkrótce w australijskim Queensland.Premiera w październiku 2021 roku.