Twórca "Elvisa" kręci film o Joannie d'Arc. Ruszył casting. Kogo szukają?

"Jehanne" / "Jehanne d’Arc" – o czym opowie film o Joannie d'Arc?

Sam Baz Luhrmann nie podaje jeszcze żadnych informacji na temat filmu. Ale o samej Joannie d'Arc wiemy, że pozostaje francuską bohaterką narodową, a jej historia wciąż inspiruje do osiągania niemożliwego.Jako nastoletnia dziewczyna Joanna d'Arc ogłosiła, że sam Bóg namaścił ją do wyzwolenia Francji spod panowania Anglii. By sprawdzić jej prawdomówność, Karol VII wysłał ją do oblężonego Orleanu, który udało jej się uwolnić. Za sprawą jej zwycięstw Karol VII został koronowany na króla. W wieku 19 lat została schwytana przez Anglików i spalona na stosie. Papież Pius XI ogłosił ją w 1922 roku patronką Francji.Projekt nosi tytułlub. Na razie tego nie potwierdzono.W ogłoszeniu podano, że poszukiwana jest nastoletnia aktorka do:Jak dotąd powstało już kilka filmów o Joannie d'Arc. Wcielała się w nią między innymi Milla Jovovich w filmie Luca Bessona z 1999 roku.Historia Elvisa Presleya ( Austin Butler ) zgłębia złożoną, ponad dwudziestoletnią relację Presleya z Parkerem ( Tom Hanks ), która rozpoczęła się wraz z początkiem bezprecedensowej kariery piosenkarza, na tle ewoluującego krajobrazu kulturowego i końca amerykańskiej niewinności. Kluczowym elementem opowieści jest jedna z najważniejszych i najbardziej wpływowych osób w życiu Elvisa, Priscilla Presley.