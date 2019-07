Marilyn Manson w serialu "The Stand"?

Getty Images © Axelle/Bauer-Griffin

Stacja CBS All Access przygotowuje 10-odcinkowy serial, ekranizację Stephena Kinga . Wygląda na to, że w obsadzie nie zabraknie Marilyna Mansona Tak przynajmniej twierdzi sam zainteresowany., powiedział gwiazdor rocka w wywiadzie udzielonym magazynowi Revolver. Muzyk nie zdradził jednak, w kogo się wcieli.W obsadzie są również James Marsden Henry Zaga . Reżyseruje Josh Boone ).trafił na półki księgarni w 1978 roku i do dziś uważany jest za opus magnum Kinga. Akcja powieści rozgrywa się w rzeczywistości po apokalipsie. Z tajnego wojskowego laboratorium wydostał się wirus choroby podobnej do grypy, który zabił niemal całą ludzkość. Ocalali podejmują walkę o dalsze losy świata.