Jedno z oskarżeń pod adresem Marilyna Mansona odrzucone

Pozew kobiety, która oskarżyła Marilyna Mansona o gwałt, został odrzucony przez sąd. Oskarżenie kobiety, która nie upubliczniła swojej tożsamości, wpłynęło w maju.Powódka powiedziała, że gwałt miał miejsce po tym, jak zaczęła spotykać się z Mansonem w 2011 roku. Twierdzi też, że Manson pokazał jej wyciągnięty z sejfu i nakręcony w 1996 roku film dokumentujący znęcanie się nad fanką zespołu, której grożono pistoletem i zmuszano do picia uryny. Kobieta przyznała, że materiał straumatyzował ją na całe życie.Portal TMZ donosi jednak, że film, o którym mowa, nie jest dokumentem, ale fikcją nakręconą z myślą o projekcie, który nie doszedł do skutku.Kobieta twierdzi, że nie zgłosiła incydentu wcześniej ze względu na wyparte wspomnienia. Sędzia, zanim wycofał oskarżenie, pozostał sceptyczny i dał powódce 20 dni na ponowne złożenie skargi i odniesienie się do tej kwestii.To jednak nie koniec problemów Mansona . Rockman został oskarżony również przez byłą dziewczynę, znaną m.in. z " Gry o tron " aktorkę Esme Bianco