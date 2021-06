Marilyn Manson poddaje się

Problemy prawne Marilyna Mansona trwają. Rockman, który zbudował karierę na kontrowersyjnym wizerunku i szokujących zachowaniach, dobrowolnie oddał się w ręce policji w Los Angeles. Do aresztowania doszło na podstawie nakazu związanego z incydentem w New Hampshire z 2019 roku.Do zdarzenia doszło w sierpniu 2019 roku podczas koncertu w Bank of New Hampshire Pavilion. Manson miał zaatakować pracującego pod sceną kamerzystę lub kamerzystkę. Obrońca rockmana zaprzecza, że taki incydent miał miejsce. Rockman nie odpowiedział na zarzuty wniesione przeciwko niemu w maju w jurysdykcji stanu New Hampshire. Prawdopodobnie zostanie postawiony w stan oskarżenia do połowy sierpnia. Nie musi pojawiać się w sądzie. Marilyn Manson , a właściwie Brian Hugh Warner, znany jest również z licznych występów aktorskich. Pojawił się m.in. w głośnej " Zagubionej autostradzie Davida Lyncha czy " Złych glinach Quentina Dupieux . Grał też epizody w popularnych serialach, takich jak " Synowie Anarchii " czy " Amerykańscy Bogowie ".Telewizja Starz podjęła decyzję o usunięciu go z obsady tego ostatniego. Zwolnienie miało bezpośredni związek z oświadczeniem Evan Rachel Wood , byłej partnerki, która oskarżyła go o liczne przypadki napaści na tle seksualnym. Rockman został również usunięty z powstającego dla serwisu streamingowego Shudder serialu-antologii " Creepshow ".