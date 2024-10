Mark Wahlberg zostanie pomocnikiem J. Edgara Hoovera?

"By Any Means" - co wiemy o filmie?

Trudno się zresztą dziwić - film skupia się bowiem na nieprawdopodobnej amerykańskiej historii, pochylając się nad sylwetką kontrowersyjnego dyrektora FBI, J. Edgara Hoovera . "By Any Means" opowie prawdziwą historię znanego mafijnego zabójcy, który został zatrudniony przez Hoovera do likwidacji osób odpowiedzialnych za morderstwa przywódców strajków w obronie praw człowieka w Mississippi w 1966 roku. U boku gangstera działa młody czarnoskóry agent specjalny, kwestionujący moralność powierzonego im zadania.Obok nominowanego do Oscara za rolę w " Infiltracji " aktora ma wystąpić także Sterling K. Brown (" Amerykańska fikcja "). Jest to kolejny z projektów, które mają zostać zaprezentowane na tegorocznym American Film Market w Las Vegas. Scenariusz do filmu napisał duet Sascha Penn oraz Theodore Witcher , z kolei reżyser Elegance Bratton przez długi czas nadzorował i wspierał kreatywnie proces poprawek.Produkcja filmu ma rozpocząć się już w marcu przyszłego roku. Sam Wahlberg , co częste dla działalności aktora, zajmie się również produkcją filmu, w którym zagra główną rolę. Dla Elegance Brattona będzie to z kolei pierwszy poważny projekt, który może dać mu większą rozpoznawalność w kinie mainstreamowym. Jego debiutancki " The Inspection " poniósł się nieśmiałym echem w środowiskach festiwalowych. Film opowiadał o jego własnych doświadczeniach, które zgromadził jako Marine w amerykańskiej armii. W kolejnych latach twórca podjął się też reżyserowania pojedynczych odcinków seriali; najpierw w antologii " American Horror Stories ", potem w " Makabresce " emitowanej na Disney +.