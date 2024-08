Mark Wahlberg łączy siły z reżyserem "Cudownego chłopaka". Nowy film wyprodukuje LeBron James

Getty Images © Rich Fury

Co wiemy o filmie "Weekend Warriors"?

Ostatnie filmy Marka Wahlberga

Zwiastun filmu "Związek"

, która powstała w zeszłym roku w Niemczech. To prawdziwa historia ojca i jego syna ze spektrum autyzmu. Dziecko chciałoby dowiedzieć się, jakiemu klubowi angielskiej ligi piłkarskiej Premier League ma kibicować. W tym celu bohaterowie jadą na Wyspy i odwiedzają mecz każdej z drużyn. W amerykańskiej adaptacji postaci będą szukały ulubionego klubu z koszykarskiej ligi NBA.Jednym z producentów filmu ma zostać firma SpringHill Company, której współwłaścicielem jest gwiazda koszykówki LeBron James . Utytułowany zawodnik będzie producentem Weekend Warriors.Film na razie znajduje się we wczesnej fazie produkcji, nie ma jeszcze scenarzysty ani daty premiery.W 2022 roku Wahlberg wystąpił w ekranizacji gry " Uncharted ", która odniosła kasowy sukces na ekranach kin. Wcielił się również w Stuarta Longa, nawróconego boksera, bohatera biograficznego filmu " Ojciec Stu ".Komedia " Plan wycieczki ", w której zagrały też Michelle Monaghan Zoe Margaret Colletti , pobiła rekordy oglądalności platformy Apple TV+. Przez ostatnie miesiące Wahlberg kontynuował prace nad projektami inspirowanymi prawdziwymi, wzruszającymi historiami. Nowym dodatkiem do jego aktorskiego CV został " Mój pies Artur ".Jego najnowszy film " Związek " opowiada o pracowniku fizycznym, który zostaje wciągnięty w szpiegowską rozgrywkę przez swoją dawną dziewczynę z czasów licealnych. Na ekranie pojawiają się Halle Berry