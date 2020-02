Marvel szykuje drużynę azjatyckich superbohaterów?

Do premieryjeszcze rok, a Marvel już ma pomysł na dalsze losy tytułowego bohatera.Podobno w studiu już rozwijany jest projekt- na razie nie wiadomo jednak, czy chodzi o film czy kolejny serial dla platformy Disney+. Wiadomo natomiast, że punktem wyjścia dla projektu będzie pierwszy film o przygodach Shang-Chi.Agents of Atlas to nazwa jednej z działających w uniwersum Marvela superbohaterskich drużyn. W szeregach pierwszego składu znalazły się postacie, jakie wydawnictwo odziedziczyło po swojej poprzedniej inkarnacji, Atlas Comics: m.in. Namora, Marvel Boy czy Gorilla-Man.W 2019 zadebiutował nowy skład, złożony w większości z bohaterów azjatyckiego pochodzenia - i to tę wersję drużyny zapewne zobaczymy w planowanym filmie/serialu. Inicjatorem drużyny był agent James Woo, który już zdążył pojawić się w kinowym uniwersum Marvela (Wzagrał go Randall Park ). Jej członkami są m.in. Brawn (koreański odpowiednik Hulka), Silk (koreańska wersja Spider-Woman) oraz właśnie Shang-Chi.trafi do kin 12 lutego 2021. W obsadzie są Simu Liu Tony Leung Chiu Wai , a reżyseruje Destin Daniel Cretton