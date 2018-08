Master Chief głównym bohaterem serialu "Halo"

Jak doskonale wiemy, stacja Showtime zamówiła 10-odcinkowy serial oparty na megapopularnym cyklu gier wideoDziś dowiedzieliśmy się, że na ekranie pojawi się sam Master Chief i będzie grał pierwsze skrzypce.Jeden z prezesów stacji, Gary Levine, potwierdził, że spartanin John-117 będzie jednym z głównych bohaterów produkcji, ale otaczać go będą równie istotni, nowi bohaterowie. Sama historia zaś ma być niesamowicie wierna cyfrowemu uniwersum oraz szanować "growy" kanon. Wygląda na to, że wszyscy fani mogą odetchnąć z ulgą.Serial będzie się rozgrywał w XXVI wieku i opowie o walce ludzi z kosmicznym zagrożeniem znanym jako Zakon. Telewizyjnepołączy wątki osobiste z akcją, przygodą oraz wystawną wizją świata przyszłości.Zdjęcia ruszają na początku 2019 roku. Nad realizacją przedsięwzięcia będzie czuwał Steven Spielberg i jego Amblin Television. Showrunnerem przedsięwzięcia jest Kyle Killen ), za kamerą stanie zaś Rupert Wyatt ).Pierwsza część strzelankizostała wydana przez Microsoft w 2001 roku. Od tego czasu sprzedano łącznie ponad 77 milionów egzemplarzy gry, zaś przychody wydawcy wyniosły 5 miliardów dolarów. W ubiegłej dekadzie "Halo" miało doczekać się ekranizacji w postaci filmu kinowego wyprodukowanego przez Petera Jacksona Neillem Blomkampem za kamerą. Projekt nie doszedł jednak do skutku.