Wczoraj w Kinie Kijów odbył się pokaz specjalny filmuz udziałem reżysera - Jessego Eisenberga , który w rozmowie z Anną Tatarską opowiedział o jego związkach z Polską, różnicach między rolą aktora i reżysera a także współpracy z Julianne Moore W Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha miał miejsce wernisaż wystawy "Jan A.P. Marzyciel", którą będzie można oglądać tam do 1/06.A w Miasteczku Festiwalowym w trakcie STORYTELLERS BY STORYTEL gościliśmy Dorota Kośmicką Tomasza Włosoka w ramach rozmowy o "Opowieści emigracyjne. EMIGRACJA XD", jak również Wojciecha Mecwaldowskiego Jakuba Barzaka o "Jak to się robi na Dzikim Zachodzie?".Zaś Maciek Rock w ramach "Rock ON OFF" rozmawiał z Wojciechem Mecwaldowskim "Śmiałe obyczajowo - Polskie produkcje młodzieżowe"Goście: Marta Karwowska, Dawid Nickel, Sebastian Dela, Vitalik HavrylaModerator: Marcin RadomskiSensacyjne adaptacje. "Wotum nieufności"Goście: Katarzyna Dąbrowska, Beata BarczModerator: Kamil Śmiałkowski, gość: Sonia Bohosiewicz z sekcji Festiwalowe Hity z udziałem twórców