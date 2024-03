OFF CAMERA: "Festiwalowe Hity" – najbardziej obiecujące tytuły dla poszukujących różnorodności

Tegoroczne zestawienie porusza tematy charakterystyczne dla współczesnych społeczeństw, zgłębiając problemy przedstawicieli różnych wyznań, grup wiekowych i płci. Jednak produkcje, które znaleźć będzie można w tegorocznej sekcji "Festiwalowe Hity" rzucą nowe światło na zagadnienia mające znaczenie bez względu na którykolwiek z wymienionych aspektów.Owdowiała, emerytowana, siedemdziesięcioletnia nauczycielka Blaga pada ofiarą telefonicznego przestępstwa. Tracąc oszczędności życia, które chciała przeznaczyć na nagrobek dla niedawno zmarłego męża, kobieta postanawia wziąć sprawy w swoje ręce. W poczuciu głębokiej frustracji i upokorzenia pozostawia za sobą dotychczasowy zbiór przekonań, tworząc nową hierarchię wartości, na ścieżce przestępstwa i własnego poczucia sprawiedliwości. Domykający trylogię poświęconą współczesnym problemom społecznym Bułgarii film Stephana Komandareva , to jeden z największych przebojów ostatniego sezonu festiwalowego. Określany jako bułgarski Breaking Bad, to wielokrotnie nagradzany na całym świecie, trzymający w napięciu thriller z wyrazistą kreacją Eli Skorchevy.Reżyseria: Stephan KomandarevScenariusz: Stephan Komandarev, Simeon VentsislavovZdjęcia: Vesselin HristovMuzyka: Kalina VasilevaObsada: Eli Skorcheva, Gerasim Georgiev, Rozalia Abgarian, Ștefan Denolyubov, Ivan BarnevKraj: Bułgaria/NiemcyRok produkcji: 2023Czas: 114 min/kolorNagrody: MFF w Karlowych Warach – Najlepszy film, Najlepsza aktorka (Eli Skorcheva), Nagroda jury ekumenicznego; MFF w Rzymie – Nagroda Główna Jury; MFF w Goa – Najlepszy reżyserFabuła " Bogu dzięki, chłopiec ", oparta na doświadczeniach rodziny samego reżysera (debiutujący Amjad Al-Rasheed ), eksploruje różnice klasowe i problem prawa spadkowego w Jordanii, które determinuje dziedziczenie majątku wyłącznie przez mężczyzn. Gdy Nawal (w nagradzanej roli Mouny Hawy ) traci nagle męża, musi zmierzyć się z brakiem spadkobiercy oraz presją wynikającą z kłopotliwej przeszłości zmarłego męża. Będąca w żałobie kobieta, wraz z córeczką stają przed trudnym wyborem, którego konsekwencje mogą okazać się katastrofalne. Film Amjada Al-Rasheeda , to pierwszy w historii jordański film pokazany na festiwalu w Cannes. Debiut został świetnie przyjęty, jako wstrząsający społeczny dramat, często porównywany do dzieł Asghara Farhadiego . Po okraszonej sukcesem premierze na Lazurowym Wybrzeżu, film zaczął zdobywać uznanie na festiwalach na całym świecie.Reżyseria: Amjad Al-RasheedScenariusz: Amjad Al-Rasheed, Rula Nasser, Delphine AgutZdjęcia: Kanamé OnoyamaMuzyka: Jerry LaneObsada: Mouna Hawa, Haitham Omari, Yumna Marwan, Salwa Nakkara, Mohammed Al JizawiKraj: Jordania/Francja/Arabia Saudyjska/Katar/EgiptRok produkcji: 2023Czas: 113 min/kolorNagrody: MFF w Cannes – Najlepszy Europa Label Cinemas, Nagroda Fundacji Gan; MFF w Salonikach – Najlepsza rola (Mouna Hawa); MFF Camerimage w Tourniu – Najlepszy film (Konkurs debiutów reżyserskich)Pochodzące z Ameryki przyjaciółki Hanna i Liv (w tych rolach Julia Garner Jessica Henwick ) postanawiają spędzić lato w podróży po Australii. Kiedy kobietom kończą się pieniądze, zmuszone są do podjęcia na miejscu tymczasowej pracy. Postawione w wymagającej sytuacji, decydują się na górniczą osadę na prowincji, gdzie prowadzony jest jedyny lokalny bar. Amerykanki szybko dostosowują się do specyficznego klimatu tego miejsca, pełnego alkoholu, wyzywających spojrzeń i seksistowskich żartów. Spędzenie w takich warunkach kilku tygodni wymaga od bohaterek hartu ducha i wypracowania nowej strategii. Jest to konieczne tym bardziej, że wkrótce zostaną postawione w sytuacji, która wymknie się spod kontroli. W swoim najnowszym filmie, utalentowana australijska reżyserka Kitty Green kontrastuje kobiecą siłę i solidarność z toksyczną męskością, umiejscawiając akcję w australijskich bezdrożach. " The Royal Hotel " to klimatyczna opowieść, która łączy w sobie elementy trzymającego w napięciu thrillera z feministycznym kinem zemsty.Reżyseria: Kitty GreenScenariusz: Kitty Green, Oscar ReddingZdjęcia: Michael LathamMuzyka: Jed PalmerObsada: Julia Garner, Jessica Henwick, Herbert Nordrum, Hugo Weaving, Dylan RiverKraj: Australia/Wielka BrytaniaRok produkcji: 2023Czas: 90 min/kolorNagrody: MFF w San Sebastián – Nagroda RTVE-Otra MirandaAkcja nowego filmu Warwicka Thorntona osadzona jest w latach 40. XX wieku, w odległej placówce pełniącej rolę schroniska dla porzuconych dzieci. Anonimowy chłopiec o rdzennych korzeniach trafia tam pod opiekę nadzwyczaj pobożnej siostry zakonnej Eileen ( Cate Blanchett ). Choć siostra Eileen okazuje dużo empatii, konsekwentnie dąży do nawracania młodych na religię chrześcijańską. Staje się to dla kobiety szczególnym wyzwaniem, gdy niektórzy podopieczni, w tym nowy chłopiec, zamiast komunikować się po angielsku, porozumiewają się niewerbalnie. Mimo trudności językowych tych dwoje zdaje się kontaktować w sposób niemal duchowy, do czego przyczyniać może się fascynacja chłopca rzeźbionym krucyfiksem. Wywołujące szereg niełatwych do wyjaśnienia zjawisk zainteresowanie chłopca, staje się dla siostry Eileen intrygującą zagadką. " The New Boy " to kolejna poruszająca opowieść Thorntona o rdzennej ludności Australii i kolonialnej spuściźnie, imponująco zilustrowana klimatyczną muzyką Nicka Cave'a Reżyseria: Warwick ThorntonScenariusz: Warwick ThorntonZdjęcia: Warwick ThorntonMuzyka: Nick Cave, Warren EllisObsada: Cate Blanchett, Aswan Reid, Debroah Mailman, Wayne Blair, Shane BradyKraj: AustraliaRok produkcji: 2023Czas: 116 min/kolorNagrody: MFF Camerimage w Toruniu – Złota ŻabaPewnego dnia, gdy piętnastoletnia Holly (w tej roli zjawiskowa debiutantka Cathalina Geeraerts ) dzwoni do szkoły, by poinformować o swojej nieobecności, wybucha pożar, w którym ginie kilkoro uczniów. Pogrążona w żałobie społeczność próbuje odnaleźć ukojenie w kolektywnym przeżywaniu tej tragedii. Na czele grupy wolontariuszy staje nauczycielka Anna. Wyraźnie zaintrygowana niezwykłą intuicją Holly kobieta, szybko zauważa, że obecność piętnastolatki przynosi dotkniętym trudnym doświadczeniem ludziom niespodziewaną ulgę. Sytuacja eskaluje, gdy od empatycznej bohaterki lokalna społeczność zaczyna wymagać coraz więcej, posiłkując się jej niezwykłą energią i wpływem na otoczenie. Prezentowany w konkursie ostatniego weneckiego festiwalu nowy film Fien Troch to przejmujące studium zbiorowej traumy. Belgijska reżyserka kontynuuje w nim swoje twórcze zainteresowania związane ze skomplikowaną emocjonalnością nastolatków i potrzebą wiary w sytuacjach kryzysowych.Reżyseria: Fien TrochScenariusz: Fien TrochZdjęcia: Frank van den EedenMuzyka: Johnny JewelObsada: Cathalina Geraerts, Felix Heremans, Greet Verstraete, Serdi Faki Alici, Els DeceukellerKraj: Belgia/Holandia/Luksemburg/FrancjaRok produkcji: 2023Czas: 103 min/kolorTegoroczna, siedemnasta już edycja Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA odbędzie się w Krakowie od 26 kwietnia do 5 maja.Szczegóły na offcamera.pl