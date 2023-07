Mateusz Damięcki w ekranizacji powieści "Prosta sprawa". Za kamerą reżyser "Furiozy"

"Prosta sprawa" w drodze na ekran

WYWIAD: Mateusz Damięcki o roli w filmie "Furioza"

to historia o długu, sprawiedliwości i honorze. O walce dobra ze złem. Historia bezimiennego bohatera, który wyrusza w podróż, żeby odnaleźć człowieka, który wiele lat temu, całkowicie bezinteresownie pożyczył mu pieniądze. Kiedy okazuje się, że ów człowiek, wmieszany w rozgrywki z lokalną mafią sam teraz potrzebuje pomocy, bezimienny podejmuje jedyną, moralnie słuszną decyzję. Stanie po jego stronie, wywołując tym samym ciąg dramatycznych zdarzeń. Od teraz będzie walczył o życie, i to nie tylko swoje, z gangsterami jeleniogórskiego półświatka. Z pozoru prosta sprawa szybko obróci się w brawurowe kino akcji z opowieścią o zasadach, które nigdy się nie dewaluują.- deklaruje Mateusz Damięcki - mówi Wojciech Chmielarz Zdjęcia potrwają aż do października. Premiera serialu już w 2024 roku w CANAL+ online i CANAL+ PREMIUM.