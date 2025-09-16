Takiego Batmana świat jeszcze nie widział – obiecuje Matt Reeves

Jak wiadomo, wiosną przyszłego roku wreszcie ruszą zdjęcia do odwlekanego widowiska komiksowego "The Batman Part II". W ostatnich dniach sporo o filmie miał do powiedzenia jego twórca Matt Reeves. Oto, czego się dowiedzieliśmy.
Robert Pattinson już przeczytał scenariusz Matt Reeves
ujawnił, że Robert Pattinson już jest po lekturze scenariusza filmu "The Batman Part II"
. Reżyser ujawnił, że dostanie się do tekstu nie było łatwym zadaniem. W celu uniknięcia przecieków tekst został wysłany do aktora w specjalnym zabezpieczeniu. Pattinson
potrzebował dodatkowego kodu, by móc dostać się do scenariusza.
Jak zareagował na to, co przeczytał? Jak twierdzi Reeves
, po lekturze tekstu Pattinson
skontaktował się z nim, by podzielić się wrażeniami. Reżyser z ulgą przyjął fakt, że tekst się aktorowi spodobał. Dodał, że miał taką nadzieję, ponieważ to, co zamierza zrobić z postacią Batmana i postacią Bruce'a Wayne'a nigdy wcześniej nie miało miejsca.
Co to dokładnie oznacza, tego jednak nie powiedział.
Posłuchaj podcastu o filmie "Batman"
Kogo z całą pewnością nie zobaczymy w drugim "Batmanie"? Matt Reeves
miał niestety też i złą wiadomość dla fanów serialu "Pingwin"
i postaci Sofii Falcone. Grająca ją Cristin Milioti
w niedzielę odebrała za swoją kreację została nagrodzona statuetką Emmy
.
Reżyser potwierdził, że Milioti nie pojawi się w filmie "The Batman Part II"
. Jako powód podał to, że prace nad scenariuszem kinowego widowiska były już zbyt zaawansowane, kiedy serial miał swoją premierę i poznano reakcję fanów. Zadeklarował jednak, że pomyśli nad wykorzystaniem jej w innych projektach. Byłoby niezwykle ekscytujące zrobić coś z nią
– powiedział w wywiadzie dla MTV. "The Batman Part II"
trafi do kin w 2027 roku, pięć lat po premierze pierwszego filmu.
Zwiastun filmu "Batman"