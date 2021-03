Matthew McConaughey w sequelu "Czasu zabijania"

Minęło 25 lat odkąd rola w " Czasie zabijania Joela Schumachera pomogła młodemu Matthew McConaugheyowi wejść na zaplecze hollywoodzkiej ekstraklasy. Teraz ją powtórzy - w nadchodzącej adaptacji powieści Johna Grishama "A Time for Mercy".Będzie to 10-odcinkowy serial realizowany dla HBO. Jego producentem zostanie weteran Lorenzo di Bonaventura , który pracował przy " Czasie zabijania ", a McConaughey znów wcieli się w prawnika Jake'a Brigance'a. Tym razem starszy i doświadczony obrońca będzie walczył w miasteczku Clanton o przyszłość Drew Gamble'a - 16-latka oskarżonego o zabójstwo zastępcy szeryfa. W toku śledztwa odkryje kilka trupów w szafie i położy na szali własną karierę."A Time for Mercy" to trzecia książka, w której pojawił się Brigance. Gdy w 2013 roku pisarz wydał drugą, przeszła bez echa - przynajmniej w Hollywood. Kiedy jednak w 2020 zapowiedział trzecią, McConaughey od razu zainteresował się projektem.Serial nie ma jeszcze scenarzystów, showrunnera i reżysera.