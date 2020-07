Melanie Laurent gwiazdą nowego filmu autora "Pełzającej śmierci"

Rozpoczęły się zdjęcia do survivalowego filmu "O2". Przy okazji dowiedzieliśmy się, że w projekcie zaszły spore zmiany. Jego gwiazdą nie będzie Noomi Rapace Melanie Laurent (" 6 Underground "). Za kamerą stanie Alexandre Aja (" Pełzająca śmierć "), a nie Franck Khalfoun Aja co prawda był z projektem związany od samego początku, ale do niedawna wyłącznie jako producent. Obraz zostanie nakręcony po francusku a nie angielsku.Pomysł fabularny jest prosty. Główna bohaterka budzi się w kriogenicznej kapsule. Nic nie pamięta, włącznie z tym, kim jest i jak się znalazła w tym miejscu. Jedyne, co wie to, że tlenu wystarczy jej jedynie na 90 minut i w tym czasie musi wymyślić, jak się uratować.W obsadzie są również Mathieu Amalric Malik Zidi . Premiera planowana jest na połowę przyszłego roku.Obraz powstaje dla platformy Netflix.